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Пациенты в больницах ждут, когда будут готовы их тесты, чтобы «выйти на волю»

Пациенты в больницах ждут, когда будут готовы их тесты, чтобы «выйти на волю»

В Ярославской области в инфекционных и перепрофилированных под лечение пациентов с коронавирусом больницах, по официальным данным оперативного штаба, находится 761 пациент: 268 с подтверждённым диагнозом и 493 с типичной клиникой COVID-19.

В последние дни выписывать людей стали массово: 122 человека сегодня и 157 — вчера. Но, как стало известно накануне, при этом другие пациенты лежат по несколько недель в стационарах из-за того, что из лаборатории долго не приходят результаты исследования их анализов.

— Нам сказали, что из больницы нас отпустят и отправят на домашний карантин, если будут нормальные результаты общих анализов и снимки компьютерного томографа, — рассказали пациенты COVID-отделения больницы имени Семашко. — А что могут сделать врачи? Они понимают, что мы уже, можно сказать, здоровы. Только лежим и занимаем места тех, кому реально может понадобиться помощь.

Больше всего заболевших COVID-19 выявили в Ярославле и Рыбинске

Больше всего заболевших COVID-19 выявили в Ярославле и Рыбинске

Врачи объяснили, что до того, как больница получит лабораторные исследования анализов пациентов, болевших коронавирусом, выписывать их нельзя, как бы они себя не чувствовали.

— Все пациенты, которые выписываются после лечения, имеют подтвержденный отрицательный анализ на коронавирусную инфекцию, — объяснили в руководстве больницы имени Семашко. — Исключение составляет одна пациентка, которая покинула больницу самовольно без результата анализа.

Аналогичная ситуация сложилась и в других больницах Ярославской области, где лечат заболевших коронавирусом. Перед выпиской медики должны убедиться, что человек полностью здоров и не является переносчиком инфекции.

За последние сутки в регионе выявили 49 новых заболевших коронавирусом людей

За последние сутки в регионе выявили 49 новых заболевших коронавирусом людей

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Ярославской области коронавирусом заболели 4211 человек — 16 из них умерли, 1941 — умерли, остальные находятся на лечении. На обязательной изоляции (вернувшиеся из-за границы) сидят 176 человек, на карантине (контактировавшие с заболевшими) — 2331 человек.

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