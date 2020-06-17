В Ярославской области в инфекционных и перепрофилированных под лечение пациентов с коронавирусом больницах, по официальным данным оперативного штаба, находится 761 пациент: 268 с подтверждённым диагнозом и 493 с типичной клиникой COVID-19.
В последние дни выписывать людей стали массово: 122 человека сегодня и 157 — вчера. Но, как стало известно накануне, при этом другие пациенты лежат по несколько недель в стационарах из-за того, что из лаборатории долго не приходят результаты исследования их анализов.
— Нам сказали, что из больницы нас отпустят и отправят на домашний карантин, если будут нормальные результаты общих анализов и снимки компьютерного томографа, — рассказали пациенты COVID-отделения больницы имени Семашко. — А что могут сделать врачи? Они понимают, что мы уже, можно сказать, здоровы. Только лежим и занимаем места тех, кому реально может понадобиться помощь.
Врачи объяснили, что до того, как больница получит лабораторные исследования анализов пациентов, болевших коронавирусом, выписывать их нельзя, как бы они себя не чувствовали.
— Все пациенты, которые выписываются после лечения, имеют подтвержденный отрицательный анализ на коронавирусную инфекцию, — объяснили в руководстве больницы имени Семашко. — Исключение составляет одна пациентка, которая покинула больницу самовольно без результата анализа.
Аналогичная ситуация сложилась и в других больницах Ярославской области, где лечат заболевших коронавирусом. Перед выпиской медики должны убедиться, что человек полностью здоров и не является переносчиком инфекции.
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Ярославской области коронавирусом заболели 4211 человек — 16 из них умерли, 1941 — умерли, остальные находятся на лечении. На обязательной изоляции (вернувшиеся из-за границы) сидят 176 человек, на карантине (контактировавшие с заболевшими) — 2331 человек.