В Ярославской области в инфекционных и перепрофилированных под лечение пациентов с коронавирусом больницах, по официальным данным оперативного штаба, находится 761 пациент: 268 с подтверждённым диагнозом и 493 с типичной клиникой COVID-19.



В последние дни выписывать людей стали массово: 122 человека сегодня и 157 — вчера. Но, как стало известно накануне, при этом другие пациенты лежат по несколько недель в стационарах из-за того, что из лаборатории долго не приходят результаты исследования их анализов.

