В Ярославской области за сутки коронавирусом заболел 41 человек. Выздоровели 157

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в России опубликовал данные по распространению инфекции, актуальные на 16 июня.



— За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 8248 в 82 регионах, в том числе выявлено активно 2950 (35,8%) без клинических проявлений.



В Ярославской области зарегистрирован 41 новый случай заражения коронавирусом. Всего за время эпидемии в регионе инфекцию подцепили 4162 человека. Врачи закрыли больничный 157 пациентам.



В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 545 458 случаев (+1,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За последние сутки выписано 9767 человек. Выписано за весь период — 294 306. За последние сутки умерли 193 человека. Умерло за весь период — 7284 человека.

