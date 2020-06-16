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В Ярославской области за сутки коронавирусом заболел 41 человек. Выздоровели 157

Оперативный штаб опубликовал данные по распространению инфекции на 16 июня

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Ежедневно в лабораториях Ярославской области делают сотни тестов анализов на коронавирус

Ежедневно в лабораториях Ярославской области делают сотни тестов анализов на коронавирус

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в России опубликовал данные по распространению инфекции, актуальные на 16 июня.

— За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 8248 в 82 регионах, в том числе выявлено активно 2950 (35,8%) без клинических проявлений.

В Ярославской области зарегистрирован 41 новый случай заражения коронавирусом. Всего за время эпидемии в регионе инфекцию подцепили 4162 человека. Врачи закрыли больничный 157 пациентам.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 545 458 случаев (+1,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За последние сутки выписано 9767 человек. Выписано за весь период — 294 306. За последние сутки умерли 193 человека. Умерло за весь период — 7284 человека.

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коронавируспандемияздоровье
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