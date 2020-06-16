Немногим лучше и тем, кто сидит дома.

— Я лечился амбулаторно — сидел дома на больничном карантине, — рассказал 35-летний житель Ярославля. — Я и мой лечащий врач уверены, что я уже полностью здоров, но мне не могут закрыть больничный, пока не придут результаты тестов. Последний раз мазок у меня брали 14 мая. С тех пор я так и сижу дома, на работе уже из-за этого возникли серьёзные проблемы.

Намучились со сдачей анализов в лабораторию и сами сотрудники больниц. Они рассказали, как катали мазки пациентов туда-сюда, потому что в Роспотребнадзоре их разворачивали. Правда, сейчас ситуация вроде стала налаживаться. Но люди по-прежнему говорят, что результатов анализов приходится ждать очень долго.

В Роспотребнадзоре накануне заверили, что работают на износ и исследуют анализы максимально быстро. Также, по словам сотрудников ведомства, они не отказывают медикам в приёме анализов пациентов.

— Никаких ограничений на приём анализов от медицинских учреждений в эти дни нет, — заверила начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Ярославской области Любовь Шишкина. — Разворачивают лишь тех, у кого не подписаны анализы или подписаны неразборчиво, а то потом путаница будет. Но сотрудники больниц могут съездить к себе, переоформить анализы и в этот же день снова привезти и сдать. Также лаборатория не принимает анализы у здоровых людей — только у пациентов с типичными симптомами коронавируса, с пневмонией и у контактировавших с заболевшими.