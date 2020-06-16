В больницах Ярославля люди пожаловались, что уже почти месяц лежат в ожидании тестов своих анализов на коронавирус. Врачи их не могут выписать, пока не будет лабораторного подтверждения, что в их организме больше нет вируса.
— Мы сдавали повторный анализ, чтобы подтвердить, что мы уже здоровы, ещё 20 мая, — рассказали пациенты COVID-отделения больницы имени Семашко на улице Гагарина. — И мы мучаемся, и врачам это только мешает.
Аналогичная ситуация и в госпитале ветеранов, перепрофилированном под лечение заболевших коронавирусом. Там рассказали, что пациенты, которые лечились у них в стационаре, также ждут повторных тестов от середины мая.
Немногим лучше и тем, кто сидит дома.
— Я лечился амбулаторно — сидел дома на больничном карантине, — рассказал 35-летний житель Ярославля. — Я и мой лечащий врач уверены, что я уже полностью здоров, но мне не могут закрыть больничный, пока не придут результаты тестов. Последний раз мазок у меня брали 14 мая. С тех пор я так и сижу дома, на работе уже из-за этого возникли серьёзные проблемы.
Намучились со сдачей анализов в лабораторию и сами сотрудники больниц. Они рассказали, как катали мазки пациентов туда-сюда, потому что в Роспотребнадзоре их разворачивали. Правда, сейчас ситуация вроде стала налаживаться. Но люди по-прежнему говорят, что результатов анализов приходится ждать очень долго.
В Роспотребнадзоре накануне заверили, что работают на износ и исследуют анализы максимально быстро. Также, по словам сотрудников ведомства, они не отказывают медикам в приёме анализов пациентов.
— Никаких ограничений на приём анализов от медицинских учреждений в эти дни нет, — заверила начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Ярославской области Любовь Шишкина. — Разворачивают лишь тех, у кого не подписаны анализы или подписаны неразборчиво, а то потом путаница будет. Но сотрудники больниц могут съездить к себе, переоформить анализы и в этот же день снова привезти и сдать. Также лаборатория не принимает анализы у здоровых людей — только у пациентов с типичными симптомами коронавируса, с пневмонией и у контактировавших с заболевшими.
Комментарий юриста
— Пациенты, которым задерживают тесты, имеют право подать в суд на Роспотребнадзор, — считает юрист Тимур Валияров. — Но будет нужен расчёт иска. Если взыскивать потерянный доход, то нужно приложить калькуляцию: сколько зарабатывали, сколько потеряли, и обосновать причинно-следственную связь между уменьшением дохода и нарушением. Если пациенты хотят взыскать только моральный вред, то нужно быть готовыми к не очень большим суммам в случае выигрыша — порядка 1–5 тысяч рублей.
Тем временем оперативный штаб по борьбе с COVID-19 инфекцией сообщил, что за последние сутки в Ярославской области было зарегистрировано 157 пациентов, выздоровевших от коронавируса. На сегодняшний день число заболевших в регионе только по официальным данным перевалило за четыре тысячи.