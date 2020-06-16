Сегодня у областного психиатрического диспансера на улице Загородный Сад выстроилась огромная очередь. Люди пришли за справками. Около девяти утра у касс (работают два окна из трёх) было около 25 человек, через полтора часа очередь уже тянулась до ворот клиники.

— Так всё из-за пандемии этой! — говорят сотрудники. — Накопилось народу-то, всем справки нужны.



Открытие медицинских учреждений власти обещали проводить поэтапно.

— В первую очередь начнёт оказываться помощь пациентам из диспансерных групп, которые есть в каждой поликлинике, — это неврологические, гастроэнтерологические, сердечно-сосудистые, эндокринологические заболевания, — сообщил он. — Работа будет строиться с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм, чтобы не допустить скопления пациентов. Все температурящие пациенты будут обслуживаться на дому. То есть вся работа будет строиться так, чтобы не занести инфекцию в поликлинику, — говорил заместитель директора Департамента здравоохранения и фармации Сергей Давлетов.

