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Поэтапное открытие поликлиник: пациентов с какими заболеваниями примут в первую очередь

Подробности рассказал замдиректора департамента здравоохранения Ярославской области Сергей Давлетов

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Медики будут работать так, чтобы не допускать скопления пациентов в поликлиниках

Медики будут работать так, чтобы не допускать скопления пациентов в поликлиниках

С сегодняшнего дня в Ярославской области началось поэтапное восстановление полноценного режима работы больниц и поликлиник. Приём плановых пациентов начнётся не сразу, процесс будет проходить поэтапно.

О том, как это будет, рассказал заместитель директора Департамента здравоохранения и фармации Сергей Давлетов:

— В первую очередь начнёт оказываться помощь пациентам из диспансерных групп, которые есть в каждой поликлинике, — это неврологические, гастроэнтерологические, сердечно-сосудистые, эндокринологические заболевания, — сообщил он. — Работа будет строиться с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм, чтобы не допустить скопления пациентов. Все температурящие пациенты будут обслуживаться на дому. То есть вся работа будет строиться так, чтобы не занести инфекцию в поликлинику.

Сергей Давлетов также уточнил, что возобновляется выездная работа фельдшерско-акушерских пунктов. Кроме этого, врачи снова начинают выдавать справки и проводить вакцинацию.

Сергей Давлетов рассказал, как поликлиники будут работать в ближайшее время

Ранее в Ярославской области власти рассказали, что больницы и поликлиники с 15 июня начнут возвращаться в привычный формат работы, чтобы помогать не только больным с коронавирусом и острыми заболеваниями, но и всем остальным.

Из-за распространения коронавируса в Ярославской области по-прежнему действует режим повышенной готовности. Мы уже рассказывали, какие ограничительные меры введены в регионе.

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коронавирусмедицинаполиклиникиздоровье
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