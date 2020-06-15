Поэтапное открытие поликлиник: пациентов с какими заболеваниями примут в первую очередь

С сегодняшнего дня в Ярославской области началось поэтапное восстановление полноценного режима работы больниц и поликлиник. Приём плановых пациентов начнётся не сразу, процесс будет проходить поэтапно.



О том, как это будет, рассказал заместитель директора Департамента здравоохранения и фармации Сергей Давлетов:



— В первую очередь начнёт оказываться помощь пациентам из диспансерных групп, которые есть в каждой поликлинике, — это неврологические, гастроэнтерологические, сердечно-сосудистые, эндокринологические заболевания, — сообщил он. — Работа будет строиться с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм, чтобы не допустить скопления пациентов. Все температурящие пациенты будут обслуживаться на дому. То есть вся работа будет строиться так, чтобы не занести инфекцию в поликлинику.

