Поэтапное открытие поликлиник: пациентов с какими заболеваниями примут в первую очередь

С сегодняшнего дня в Ярославской области началось поэтапное восстановление полноценного режима работы больниц и поликлиник. Приём плановых пациентов начнётся не сразу, процесс будет проходить поэтапно.
О том, как это будет, рассказал заместитель директора Департамента здравоохранения и фармации Сергей Давлетов:
— В первую очередь начнёт оказываться помощь пациентам из диспансерных групп, которые есть в каждой поликлинике, — это неврологические, гастроэнтерологические, сердечно-сосудистые, эндокринологические заболевания, — сообщил он. — Работа будет строиться с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм, чтобы не допустить скопления пациентов. Все температурящие пациенты будут обслуживаться на дому. То есть вся работа будет строиться так, чтобы не занести инфекцию в поликлинику.
Сергей Давлетов также уточнил, что возобновляется выездная работа фельдшерско-акушерских пунктов. Кроме этого, врачи снова начинают выдавать справки и проводить вакцинацию.
Ранее в Ярославской области власти рассказали, что больницы и поликлиники с 15 июня начнут возвращаться в привычный формат работы, чтобы помогать не только больным с коронавирусом и острыми заболеваниями, но и всем остальным.
Из-за распространения коронавируса в Ярославской области по-прежнему действует режим повышенной готовности. Мы уже рассказывали, какие ограничительные меры введены в регионе.