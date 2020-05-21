«Управление Роспотребнадзора по Ярославской области на Ваш запрос информирует:



Во всех районах Ярославской области зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции.



Управление Роспотребнадзора по Ярославской области располагает только официальной статистикой по умершим от COVID-19, подтвержденной от департамента здравоохранения и фармации по Ярославской области.



На территории региона работают следующие лаборатории: 3 лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Ярославской области»: в г. Ярославле, г. Рыбинке, г. Ростове,



3 лаборатории департамента здравоохранения и фармации, лаборатория ФКУЗ ФСИН России, и 1 частная лаборатория. Каждый день делаются от 1000 до 1500 анализов на новую коронавирусную инфекцию.



Один анализ выполняется 6 часов. В регионе нет дефицита в тестах. Данный анализ делается бесплатно».