За распространением коронавируса в Ярославской области ежедневно следят тысячи человек. Оперативный штаб по борьбе с инфекцией каждый день публикует свежие данные по заболевшим, умершим и выздоровевшим. Люди обсуждают происходящее в социальных сетях, и у многих остаются вопросы: в каких районах Ярославля зафиксированы вспышки инфекции, все ли погибшие с положительными результатом тестов попадают в статистику, почему тесты делают не всем заболевшим и почему их результатов приходится ждать так долго.
Эти вопросы мы получаем каждый день в комментариях:
- в каких районах Ярославля выявлены случаи заражения коронавирусом? (просьба предоставить информацию по принципу, как ежедневно оперативный штаб сообщает о заболевших в районах области)
- у скольких умерших человек в Ярославской области был выявлен коронавирус, которые не вошли в официальную статистику опрештаба по умершим от COVID-19?
- сколько лабораторий работает на территории региона, сколько тестов на коронавирус они делают в сутки и сколько в разбивке делает каждая из них?
- сколько по времени (по факту) делают тесты, сколько сотрудников работает в лабораториях и какой режим их работы?
- какова потребность региона в тестах, есть ли дефицит (если да, то какой)?
- какова стоимость одного такого теста и какова его информативность?
Власти призывают людей не собирать слухи и доверять лишь официальным источникам, а СМИ — получать информацию только из достоверных источников. Это логично. Поэтому мы собрали самые часто задаваемые вопросы читателей 76.RU и адресовали их руководителю регионального управления Роспотребнадзора Александру Звягину. Через восемь дней в редакцию пришёл ответ за подписью главы ведомства. Публикуем его целиком:
«Управление Роспотребнадзора по Ярославской области на Ваш запрос информирует:
Во всех районах Ярославской области зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции.
Управление Роспотребнадзора по Ярославской области располагает только официальной статистикой по умершим от COVID-19, подтвержденной от департамента здравоохранения и фармации по Ярославской области.
На территории региона работают следующие лаборатории: 3 лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Ярославской области»: в г. Ярославле, г. Рыбинке, г. Ростове,
3 лаборатории департамента здравоохранения и фармации, лаборатория ФКУЗ ФСИН России, и 1 частная лаборатория. Каждый день делаются от 1000 до 1500 анализов на новую коронавирусную инфекцию.
Один анализ выполняется 6 часов. В регионе нет дефицита в тестах. Данный анализ делается бесплатно».
А вы верите официальной статистике по заболевшим коронавирусом в Ярославской области?
По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, на 21 мая в Ярославской области с начала эпидемии официально коронавирус диагностировали у 2 206 жителей. При этом 420 человек выздоровели, 1773 находятся на лечении. Всего госпитализированных в стационары региона — 665: 213 с подтверждённой коронавирусной инфекцией, 452 с типичной клинической картиной COVID-19. На обязательной изоляции (для вернувшихся из-за границы) находится 181 человек, на карантине (для контактировавших с заболевшими) — 2 205 человек. Умерли 13 человек.