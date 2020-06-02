В Рыбинске местное издание «Рыбинские известия» сообщило о смерти пятерых человек, у которых был положительный тест на коронавирус.

— Это две женщины и три мужчины, все пожилого возраста и с сопутствующими заболеваниями. Двое скончались вчера, 1 июня, в инфекционном отделении больницы № 2 и трое — в больнице № 3 в Волжском, — рассказали рыбинские коллеги.



Но в официальной статистике за 2 июня этих смертей нет. Почему, объяснили в областном департаменте здравоохранения.

— Речь идет о пациентах, которые скончались из-за тяжелых хронических заболеваний, — уточнили в депздраве.