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Умерли люди, у которых был подтвержден ковид

Умерли люди, у которых был подтвержден ковид

В Рыбинске местное издание «Рыбинские известия» сообщило о смерти пятерых человек, у которых был положительный тест на коронавирус.

— Это две женщины и три мужчины, все пожилого возраста и с сопутствующими заболеваниями. Двое скончались вчера, 1 июня, в инфекционном отделении больницы № 2 и трое — в больнице № 3 в Волжском, — рассказали рыбинские коллеги.

Но в официальной статистике за 2 июня этих смертей нет. Почему, объяснили в областном департаменте здравоохранения.

— Речь идет о пациентах, которые скончались из-за тяжелых хронических заболеваний, — уточнили в депздраве.

Мы уже писали о том, как формируется статистика по умершим от коронавируса. И давали колонку заместителя председателя правительства Александра Гулина, отвечающего за здравоохранение — в ней он рассказывал, почему в COVID-отделениях умерли больше ста человек, а диагноз «коронавирус» только у 14.

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коронавирусCOVID-19Рыбинск
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