Почему в COVID-отделениях умерли больше ста человек, а диагноз «коронавирус» только у 13. Ответ властей

Сразу два громких заявления вчера обсуждали, наверное, все — разговор о реальных цифрах статистики по коронавирусу в Ярославской области и письмо пациентки Ярославской ЦРБ, которая говорила о нехватке персонала и лекарств. У обоих материалов — много прочтений и много вопросов в комментариях. Прочитав их, в редакцию 76.RU обратился заместитель председателя правительства Ярославской области Анатолий Гулин. Он решил объяснить, что происходит сейчас и с лечением больных, и с доплатами медиков, и с тем, как подбивают данные по умершим. Даём слово Анатолию Гулину и публикуем его колонку.
Про статистику
Есть общий регистр умерших. В Ярославской области открыто 11 лечебных учреждений, в них — 877 коек. За весь период пандемии зафиксировано 109 смертей. Но коронавирусная инфекция выставляется только по результатам патологоанатомического вскрытия и лабораторно подтвержденного диагноза на коронавирус. Ряд пациентов из тех 109 умерших был обременен сопутствующими тяжелыми заболеваниями. Есть много пожилых людей. Есть люди по 80–90 лет. У них сопутствующая патология, конечно, очень большая. Там и инфаркты, и сердечно-сосудистые заболевания. И они умирают по этой причине.
Госпиталь ветеранов, работающий с этой категорией пациентов, рассчитан на то, чтобы оказывать эту помощь — кардиологического профиля, эндокринологического, по травмам.
Например, двое пациентов у нас умерли от серьезных черепно-мозговых травм после ДТП. Но при этом у них анализ показал и наличие вируса. Мы их смерти тоже регистрируем. Но причина смерти — осложнения от тяжелейших травм, а не от коронавируса.
Мы работаем по рекомендациям ВОЗ. Поэтому обязательно должно проводиться вскрытие пациента, гистологические и лабораторное исследования. И на основании этих данных выставляется диагноз. Вот по этим правилам таких окончательных диагнозов «коронавирусная инфекция» у нас 13.
А если поступает пациент 60–65 лет, и у него сахарный диабет, допустим, там уже сосудистая ангиопатия, нефропатия… Естественно, он умирает от этой патологии, а не от коронавирусной инфекции. Или вот был пациент — он поступил на коронавирусное исследование, но тромб оторвался, и он у нас умер в течение часа. Ну, конечно, он умер от тромбоэмболии, а не от коронавирусной инфекции.
К постановке основного диагноза, от чего умер пациент, надо относиться очень осторожно. Что мы и делаем.
О кадрах
В Ярославской ЦРБ сейчас укомплектован штат и врачебного персонала, и среднего медицинского. Похуже с санитарками (здесь вакансии есть, можно прийти на собеседование; по деньгам — основная зарплата и выплата в 25 тысяч). Тех проблем, о которых писала пациентка, нет. Я сам лично разбирался с описанной депутатом ситуацией. И могу сказать, что большинство изложенного не соответствует действительности.
Ну и поменялась ситуация по доплатам. Сейчас, что ты месяц отработал с коронавирусными больными, что день, — ты получаешь эту доплату. Были определенные группы должностей, которые остались за пределами выплат. Есть водители, которые заточены на ковид, они работают в специальных бригадах. И они получают доплаты. А есть бригады, которые работают не с ковидовскими пациентами, но попадают на них, — раньше их не было в списке доплат. Но теперь все иначе. Неважно, в какой бригаде ты работаешь, но если ты контактировал с ковидовским пациентом хотя бы раз, хотя бы минуту, ты все равно эту выплату получишь. Плюс мы расширили список тех, кто может получать выплаты, — включили рентген-лаборантов, врачей-рентгенологов, уборщиков помещений, буфетчиц, которые работают с ковидовскими пациентами. Идут и выплаты врачам, заболевшим при исполнении служебных обязанностей. Вот у нас доктор такой получил 68 тысяч такой страховой выплаты.
Про лекарства
Сейчас хорошее обеспечение лекарствами, создан неснижаемый запас. Укомплектованность лекарствами достаточна, чтобы курировать пациентов всех групп и особенно коронавирусных. Если у вас, допустим, заболевание пищеварительного тракта или воспалительные простудные процессы, то лекарства для этого всего в больницах всегда есть. Основная терапия есть в полном объеме.
Но если есть жалобы на подобные проблемы, я готов лично их рассмотреть.
Про тех, кто не верит в COVID
У меня есть письмо женщины, которая заявила, что её всё это не касается и она не намерена соблюдать всякие режимы и прочее, а будет жить так, как ей нравится. Я сохранил себе это письмо — как документ времени, что ли… И немного жаль, что нельзя показать людям тех, кто сейчас страдает в больнице (это неэтично). Но я захожу в больницы, смотрю, как все работает. И вижу людей — малышей с измученными родителями, стариков, которые мучаются от болезни. И вижу, как близко всё это, рядом с нами. По-другому смотришь на жизнь, когда видишь это.
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