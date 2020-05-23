Почему в COVID-отделениях умерли больше ста человек, а диагноз «коронавирус» только у 13. Ответ властей

Ну и поменялась ситуация по доплатам. Сейчас, что ты месяц отработал с коронавирусными больными, что день, — ты получаешь эту доплату. Были определенные группы должностей, которые остались за пределами выплат. Есть водители, которые заточены на ковид, они работают в специальных бригадах. И они получают доплаты. А есть бригады, которые работают не с ковидовскими пациентами, но попадают на них, — раньше их не было в списке доплат. Но теперь все иначе. Неважно, в какой бригаде ты работаешь, но если ты контактировал с ковидовским пациентом хотя бы раз, хотя бы минуту, ты все равно эту выплату получишь. Плюс мы расширили список тех, кто может получать выплаты, — включили рентген-лаборантов, врачей-рентгенологов, уборщиков помещений, буфетчиц, которые работают с ковидовскими пациентами. Идут и выплаты врачам, заболевшим при исполнении служебных обязанностей. Вот у нас доктор такой получил 68 тысяч такой страховой выплаты.

Про лекарства

Сейчас хорошее обеспечение лекарствами, создан неснижаемый запас. Укомплектованность лекарствами достаточна, чтобы курировать пациентов всех групп и особенно коронавирусных. Если у вас, допустим, заболевание пищеварительного тракта или воспалительные простудные процессы, то лекарства для этого всего в больницах всегда есть. Основная терапия есть в полном объеме.

Но если есть жалобы на подобные проблемы, я готов лично их рассмотреть.



Про тех, кто не верит в COVID



У меня есть письмо женщины, которая заявила, что её всё это не касается и она не намерена соблюдать всякие режимы и прочее, а будет жить так, как ей нравится. Я сохранил себе это письмо — как документ времени, что ли… И немного жаль, что нельзя показать людям тех, кто сейчас страдает в больнице (это неэтично). Но я захожу в больницы, смотрю, как все работает. И вижу людей — малышей с измученными родителями, стариков, которые мучаются от болезни. И вижу, как близко всё это, рядом с нами. По-другому смотришь на жизнь, когда видишь это.