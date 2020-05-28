Ярославские власти рассказали, как определяется смерть от коронавируса и как в дальнейшем умершие учитываются в общей статистике. Есть два варианта подсчета: когда COVID-19 становится первоначальной причиной смерти, а также когда коронавирус относят к второстепенным причинам, даже если он вызвал осложнения.
— В зависимости от основной причины умершие заносятся в разные группы федерального регистра больных COVID-19. Однако, не исключена возможность перехода из одной группы в другую, — сказал заместитель председателя правительства региона Анатолий Гулин.
В оперштабе по коронавирусу в Ярославской области рассказали, что причина смерти больного устанавливается в два этапа.
— На первом оцениваются результаты ПЦР-диагностики и данные вскрытия. На втором — данные гистологического и вирусологического исследования биологических материалов умершего. И если первый производится на момент смерти, то второй — через 40–45 дней, самое минимальное — две недели, так как это сложная технология. Результаты гистологии могут подтвердить или опровергнуть первоначальную причину смерти. Именно поэтому в статистике смертности могут происходить изменения, — сообщили в оперативном штабе по коронавирусу. — Такие вот изменения в регистре мы вносили на прошлой неделе. У нас умерла от коронавируса жительница региона, и в это же время пришел результат гистологического исследования по другому умершему, опровергающий его смерть от коронавируса. Мы внесли ее в группу умерших от COVID-19, а второго переместили в группу умерших на фоне коронавирусной инфекции. В результате общее количество умерших не изменилось.
Вы верите официальной статистике по смертности от COVID в Ярославской области?
По данным федерального оперативного штаба, в Ярославской области за последние сутки коронавирусом заболели ещё 84 человека. Всего за всё время эпидемии коронавирус подтвердился у 2892 человек. Неожиданно в лидеры по приросту заболевших вырвался Рыбинск, обойдя Ярославль, который обычно возглавлял рейтинг. Мы создали карту распространения по района области.
А вчера мы писали о том, как по больницам региона разослали письмо, регламентирующее количество проб, которые можно присылать для исследования на ковид.