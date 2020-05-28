В оперштабе по коронавирусу в Ярославской области рассказали, что причина смерти больного устанавливается в два этапа.

— На первом оцениваются результаты ПЦР-диагностики и данные вскрытия. На втором — данные гистологического и вирусологического исследования биологических материалов умершего. И если первый производится на момент смерти, то второй — через 40–45 дней, самое минимальное — две недели, так как это сложная технология. Результаты гистологии могут подтвердить или опровергнуть первоначальную причину смерти. Именно поэтому в статистике смертности могут происходить изменения, — сообщили в оперативном штабе по коронавирусу. — Такие вот изменения в регистре мы вносили на прошлой неделе. У нас умерла от коронавируса жительница региона, и в это же время пришел результат гистологического исследования по другому умершему, опровергающий его смерть от коронавируса. Мы внесли ее в группу умерших от COVID-19, а второго переместили в группу умерших на фоне коронавирусной инфекции. В результате общее количество умерших не изменилось.