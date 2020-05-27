Произошло то, чего боялись жители Мышкина Ярославской области — к ним в больницу повезут пациентов из ковидных отделений Ярославля. Причем коек под это дело оборудовали не 30, как опасались мышкинцы, а 40. Правда, власти уточнили, что больные сюда будут отправляться уже на стадии выздоровления.
— Мы определили перечень медицинских организаций для долечивания пациентов, в том числе ЦРБ имени Соколова в Мышкине, где развёрнуто 40 коек. Туда будут направляться пациенты, самочувствие которых стабилизировали врачи в специализированных под лечение коронавирусной инфекции больницах, — прокомментировали в департаменте здравоохранения Ярославской области.
Также в правительстве сообщили, что в регионе увеличили количество коек для лечения больных с COVID-19. Сейчас их уже 1187.
— Новые места появились в Переславской, Некрасовской, Борисоглебской, Некоузской и Мышкинской ЦРБ. На данный момент они пустуют. Это необходимый дополнительный резерв, который будет использоваться в исключительном случае с приоритетом для местных жителей, — добавили в департаменте здравоохранения.
Напомним, жители Мышкина очень негативно восприняли слухи об открытии коек для больных коронавирусом у них в городе. На весь Мышкинский район сейчас всего два официально подтвержденных случая заражения COVID-19. Люди опасаются, что пациенты из Ярославля могут спровоцировать рост зараженных.
Всего на 27 мая на инфекционные и перепрофилированные койки в стационары региона госпитализировано 700 пациентов: 285 — с подтверждённой коронавирусной инфекцией, 415 — с типичной клиникой COVID-19. 24 человека в тяжелом состоянии, один в крайне тяжелом.