Также в правительстве сообщили, что в регионе увеличили количество коек для лечения больных с COVID-19. Сейчас их уже 1187.



— Новые места появились в Переславской, Некрасовской, Борисоглебской, Некоузской и Мышкинской ЦРБ. На данный момент они пустуют. Это необходимый дополнительный резерв, который будет использоваться в исключительном случае с приоритетом для местных жителей, — добавили в департаменте здравоохранения.



Напомним, жители Мышкина очень негативно восприняли слухи об открытии коек для больных коронавирусом у них в городе. На весь Мышкинский район сейчас всего два официально подтвержденных случая заражения COVID-19. Люди опасаются, что пациенты из Ярославля могут спровоцировать рост зараженных.



Всего на 27 мая на инфекционные и перепрофилированные койки в стационары региона госпитализировано 700 пациентов: 285 — с подтверждённой коронавирусной инфекцией, 415 — с типичной клиникой COVID-19. 24 человека в тяжелом состоянии, один в крайне тяжелом.

