К 1 июня за счет районных больниц регион намерен увеличить количество мест для больных коронавирусом или его симптомами до 1 187.



В последнее время жители Мышкина переживают, что зараженных пациентов повезут и к ним. Однако Гулин сказал, что мышкинская больница рассматривается как резервный вариант. Пока решения о госпитализации в неё нет.

Сколько пациентов с подтвержденными тестами на COVID-19 находятся в больницах Ярославской области:



Инфекционная больница в Ярославле — 21;



Тутаевская ЦРБ — 2;



Больница имени Пирогова в Рыбинске — 30;



Госпиталь ветеранов войн — 49;



Ростовская ЦРБ — 2;



Больница имени Семашко — 47;



Больница № 3 Рыбинска — 36;



Ярославская ЦРБ — 25;



Клиническая больница № 3 в Ярославле — 10;



Клиническая больница № 2 в Ярославле — 47.



Сколько пациентов с симптомами COVID-19, не подтвержденных тестами, находятся в больницах Ярославской области:



Инфекционная больница в Ярославле — 12;



Тутаевская ЦРБ — 7;



Больница имени Пирогова в Рыбинске — 30;

