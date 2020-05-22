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В районных больницах откроют новые места для инфекционных пациентов

В районных больницах откроют новые места для инфекционных пациентов

Заместитель председателя правительства Ярославской области Анатолий Гулин, который курирует сферу здравоохранения, рассказал, в каких больницах планируют открыть ковидные койки. Это Тутаевская, Гаврилов-Ямская, Ростовская, Переславская, Некоузская, Некрасовская, Борисоглебская ЦРБ, городская больница № 4 Рыбинска.

— Сейчас у нас развернуто 877 инфекционных коек. Из них на сегодняшний день занято 713 мест. Из них 269 пациентов с положительными тестами на коронавирус, 444 с симптомами COVID-19, но пока не подтвержденные тестами. Бывают ситуации, когда все признаки коронавируса есть, а тест приходит отрицательный, делаем повторно — опять отрицательный. Но мы таких пациентов ведем так же, как и людей с положительными тестами, — отметил Гулин на заседании комитета по здравоохранению в Ярославской областной думе 22 мая.

К 1 июня за счет районных больниц регион намерен увеличить количество мест для больных коронавирусом или его симптомами до 1 187.

В последнее время жители Мышкина переживают, что зараженных пациентов повезут и к ним. Однако Гулин сказал, что мышкинская больница рассматривается как резервный вариант. Пока решения о госпитализации в неё нет.

Сколько пациентов с подтвержденными тестами на COVID-19 находятся в больницах Ярославской области:

  • Инфекционная больница в Ярославле — 21;
  • Тутаевская ЦРБ — 2;
  • Больница имени Пирогова в Рыбинске — 30;
  • Госпиталь ветеранов войн — 49;
  • Ростовская ЦРБ — 2;
  • Больница имени Семашко — 47;
  • Больница № 3 Рыбинска — 36;
  • Ярославская ЦРБ — 25;
  • Клиническая больница № 3 в Ярославле — 10;
  • Клиническая больница № 2 в Ярославле — 47.

Сколько пациентов с симптомами COVID-19, не подтвержденных тестами, находятся в больницах Ярославской области:

  • Инфекционная больница в Ярославле — 12;
  • Тутаевская ЦРБ — 7;
  • Больница имени Пирогова в Рыбинске — 30;
  • Госпиталь ветеранов войн — 111;
  • Ростовская ЦРБ — 10;
  • Больница имени Семашко — 38;
  • Больница № 3 Рыбинска — 18;
  • Ярославская ЦРБ — 102;
  • Клиническая больница № 3 в Ярославле — 43;
  • Клиническая больница № 2 в Ярославле — 73.

Напомним, ранее говорилось об организации новых коек в Тутаевской и Гаврилов-Ямской ЦРБ.

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