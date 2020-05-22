Заместитель председателя правительства Ярославской области Анатолий Гулин, который курирует сферу здравоохранения, рассказал, в каких больницах планируют открыть ковидные койки. Это Тутаевская, Гаврилов-Ямская, Ростовская, Переславская, Некоузская, Некрасовская, Борисоглебская ЦРБ, городская больница № 4 Рыбинска.
— Сейчас у нас развернуто 877 инфекционных коек. Из них на сегодняшний день занято 713 мест. Из них 269 пациентов с положительными тестами на коронавирус, 444 с симптомами COVID-19, но пока не подтвержденные тестами. Бывают ситуации, когда все признаки коронавируса есть, а тест приходит отрицательный, делаем повторно — опять отрицательный. Но мы таких пациентов ведем так же, как и людей с положительными тестами, — отметил Гулин на заседании комитета по здравоохранению в Ярославской областной думе 22 мая.
К 1 июня за счет районных больниц регион намерен увеличить количество мест для больных коронавирусом или его симптомами до 1 187.
В последнее время жители Мышкина переживают, что зараженных пациентов повезут и к ним. Однако Гулин сказал, что мышкинская больница рассматривается как резервный вариант. Пока решения о госпитализации в неё нет.
Сколько пациентов с подтвержденными тестами на COVID-19 находятся в больницах Ярославской области:
- Инфекционная больница в Ярославле — 21;
- Тутаевская ЦРБ — 2;
- Больница имени Пирогова в Рыбинске — 30;
- Госпиталь ветеранов войн — 49;
- Ростовская ЦРБ — 2;
- Больница имени Семашко — 47;
- Больница № 3 Рыбинска — 36;
- Ярославская ЦРБ — 25;
- Клиническая больница № 3 в Ярославле — 10;
- Клиническая больница № 2 в Ярославле — 47.
Сколько пациентов с симптомами COVID-19, не подтвержденных тестами, находятся в больницах Ярославской области:
- Инфекционная больница в Ярославле — 12;
- Тутаевская ЦРБ — 7;
- Больница имени Пирогова в Рыбинске — 30;
- Госпиталь ветеранов войн — 111;
- Ростовская ЦРБ — 10;
- Больница имени Семашко — 38;
- Больница № 3 Рыбинска — 18;
- Ярославская ЦРБ — 102;
- Клиническая больница № 3 в Ярославле — 43;
- Клиническая больница № 2 в Ярославле — 73.
Напомним, ранее говорилось об организации новых коек в Тутаевской и Гаврилов-Ямской ЦРБ.
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