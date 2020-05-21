В Ярославской области 21 мая произошел резкий всплеск госпитализированных с коронавирусом и симптомами COVID-19. За сутки количество пациентов в стационорах выросло на 18 человек — 665 случаев. Из них с подтвержденным диагнозом 213 человек (на 15 человек больше, чем вчера). 452 человека с типичной клиникой COVID-19, но пока не подтвержденной тестами (на 6 человек меньше вчерашних показателей). Выросло и количество пациентов в тяжелом состоянии.
— В крайне тяжелом состоянии сейчас находятся 2 человека, в тяжелом — 17 человек, — сообщили в оперштабе Ярославской области.
20 мая крайне тяжелых состояний также было два, а вот тяжелых было меньше — 14 случаев.
Напомним, 21 мая общее количество положительных тестов выросло на 133 (всего заболевших с начала эпидемии — 2206 человек). Выздоровели и выписаны за сутки 34 жителя региона (с начала эпидемии — 420 человек). Умер 50-летний мужчина. Таким образом количество летальных исходов выросло в регионе до 13 случаев.⠀