В Ярославской области 21 мая произошел резкий всплеск госпитализированных с коронавирусом и симптомами COVID-19. За сутки количество пациентов в стационорах выросло на 18 человек — 665 случаев. Из них с подтвержденным диагнозом 213 человек (на 15 человек больше, чем вчера). 452 человека с типичной клиникой COVID-19, но пока не подтвержденной тестами (на 6 человек меньше вчерашних показателей). Выросло и количество пациентов в тяжелом состоянии.

— В крайне тяжелом состоянии сейчас находятся 2 человека, в тяжелом — 17 человек, — сообщили в оперштабе Ярославской области.

