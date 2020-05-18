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Каждый день — антирекорд: почему в Ярославской области идёт прирост заболевших коронавирусом

Специалисты Роспотребнадзора объяснили причину увеличения статистики заразившихся COVID-19

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Ярославская область — в лидерах по заразившимся коронавирусом

Ярославская область — в лидерах по заразившимся коронавирусом

В Ярославской области с каждым днём заболевших коронавирусом становится больше. При этом в последнее время оперативный штаб сообщает об увеличении заразившихся опасной инфекцией за сутки — чуть ли не каждый день в регионе фиксируется новый антирекорд. Регион уже попал в лидеры по заразившимся COVID-19. Эпидемиологи объяснили, почему так происходит.

Рост числа заболевших коронавирусной инфекцией в региональном Роспотребнадзоре связывают с увеличением числа тестирований на COVID-19: если неделю назад их количество составляло 83 на 100 тысяч человек, то сейчас 130 на 100 тысяч человек.

— Ещё одна причина прироста зараженных — увеличение контактов в период прошедших майских праздников, — уточнили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом со ссылкой на информацию Роспотребнадзора. — Тёплая погода способствовала активным перемещениям: люди посещали дачи, выезжали на природу, гуляли, навещали родных и близких, а также сами принимали гостей, в том числе из других регионов. Введение на территории региона обязательного масочного режима должно исправить ситуацию и остановить распространение инфекции при условии выполнения требований о необходимости ношения масок в общественных местах.

По данным оперативного штаба, на 18 мая в Ярославской области зафиксировано ещё 103 заразившихся COVID-19. Один из заболевших, 49-летний мужчина, скончался. Мы составили обновлённую карту распространения инфекции в регионе.

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коронавирусэпидемияздоровье
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