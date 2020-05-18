Каждый день — антирекорд: почему в Ярославской области идёт прирост заболевших коронавирусом

В Ярославской области с каждым днём заболевших коронавирусом становится больше. При этом в последнее время оперативный штаб сообщает об увеличении заразившихся опасной инфекцией за сутки — чуть ли не каждый день в регионе фиксируется новый антирекорд. Регион уже попал в лидеры по заразившимся COVID-19. Эпидемиологи объяснили, почему так происходит.

Рост числа заболевших коронавирусной инфекцией в региональном Роспотребнадзоре связывают с увеличением числа тестирований на COVID-19: если неделю назад их количество составляло 83 на 100 тысяч человек, то сейчас 130 на 100 тысяч человек.

