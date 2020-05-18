18 мая понедельник
СЕЙЧАС +11°С
usd 73.21
eur 79.13
Срочно Медведь напал на человека в Ярославле

Все новости

Все новости
Здоровье Всё о коронавирусе

Еще одна смерть от COVID-19: карта распространения коронавируса (18 мая)

Обновлённая информация о состоянии здоровья заразившихся в Ярославской области

1 457
Обсудить

Поделиться

В Ярославской области от коронавируса выздоровели более 300 человек

В Ярославской области от коронавируса выздоровели более 300 человек

По данным оперативного штаба, на 18 мая в Ярославской области зафиксировано ещё 103 заразившихся COVID-19. Один из заболевших, 49-летний мужчина, скончался. Мы составили обновлённую карту распространения инфекции в регионе.

По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, на 18 мая в Ярославской области с начала эпидемии официально коронавирус диагностировали у 1 829 жителей. При этом 305 человек выздоровели, 1 512 находятся на лечении (в больницах — 181 человек). На обязательной изоляции (вернувшиеся из-за границы) находится 180 человек, на карантине (контактировавшие с заболевшими) — 1 943 человека. Умерших 12 человек.

За минувшие сутки в России зафиксировано 8 926 случаев коронавируса — таких цифр в статистике не было с начала мая. 2 836 человек выписаны из больниц, 91 человек скончался, — передает федеральный оперативный штаб. Таким образом, в стране 290 678 официальных случаев заражения, 70 209 выздоровевших и 2 722 умерших. Еще 264 451 человек остается под наблюдением медиков из-за подозрения на COVID-19.

Вся оперативная информация о ситуации с коронавирусом в Ярославской области — в нашей хронике дня.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

ЭпидемияКоронавирускарта распространения вируса
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (0)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!