Еще одна смерть от COVID-19: карта распространения коронавируса (18 мая)

По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, на 18 мая в Ярославской области с начала эпидемии официально коронавирус диагностировали у 1 829 жителей. При этом 305 человек выздоровели, 1 512 находятся на лечении (в больницах — 181 человек). На обязательной изоляции (вернувшиеся из-за границы) находится 180 человек, на карантине (контактировавшие с заболевшими) — 1 943 человека. Умерших 12 человек.

