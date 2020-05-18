Сегодня в Ярославле будет больше тысячи заболевших. Ситуация по коронавирусу - онлайн

В Смоленске агентство ритуальных услуг объявило о скидке 20% на памятники по промокоду «Корона». Такая реклама появилась в подъездах жилых домов и вызвала неоднозначную реакцию горожан.



Директор фирмы извинился и пояснил, что слово «корона» связано не с коронавирусом, а с королевской скидкой по случаю десятилетия агентства. Убрать рекламу затруднительно, поскольку объявление отпечатано на листе большого формата вместе с макетами других компаний.

