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Сегодня в Ярославле будет больше тысячи заболевших. Ситуация по коронавирусу - онлайн

Актуальные данные о COVID-19 на 18 мая 2020

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В Ярославской области вирус только набирает обороты&nbsp;

В Ярославской области вирус только набирает обороты 

Доброе утро, друзья!

На сегодняшний день коронавирусная инфекция в Ярославской области набирает обороты. А потому важно быть в курсе происходящего. Мы заводим онлайн-трансляцию, в которой сегодня будем оперативно публиковать все данные об инфекции, советы врачей и решения властей на фоне пандемии.

Читайте новости онлайн и берегите себя.

Вера Кузнецова

В Смоленске агентство ритуальных услуг объявило о скидке 20% на памятники по промокоду «Корона». Такая реклама появилась в подъездах жилых домов и вызвала неоднозначную реакцию горожан.

Директор фирмы извинился и пояснил, что слово «корона» связано не с коронавирусом, а с королевской скидкой по случаю десятилетия агентства. Убрать рекламу затруднительно, поскольку объявление отпечатано на листе большого формата вместе с макетами других компаний.

Анна Ёлкина

Ярославцы помогают больницам, покупая на собранные пожертвования защиту для врачей. Именно доктора сейчас, как никто, подвержены опасности заражения коронавирусной инфекцией.

— Мы развезли по больницам и станциям скорой помощи всего за две недели 970 респираторов, 180 костюмов и 240 очков! С начала акции — около 1500 респираторов и больше 300 костюмов, — рассказала идейный организатор Людмила Шабуева. — После введения масочного режима многие стали писать, что в масках невозможно долго дышать. А представляете каково врачам целый день? Поэтому для них наши респираторы с клапаном — это настоящее спасение.

Журналистка продолжит помогать докторам. Чтобы присоединиться к этой помощи, прочитайте её посты на <a href="https://www.facebook.com/ludmila.shabueva" target="_blank" class="_">Facebook</a>

Журналистка продолжит помогать докторам. Чтобы присоединиться к этой помощи, прочитайте её посты на Facebook

Мария Захарова

Это трогательное видео опубликовал оперштаб Кузбасса в своей официальной группе «ВКонтакте».

— Ирина Тихомирова из Кемерово не была дома две недели. Больницу, где она работает, переоборудовали под пациентов с COVID-19, медперсонал перешёл на работу вахтовым методом, — рассказывает оперштаб — В отделении сейчас проходят лечение более ста больных с коронавирусом. С сыном Ирина общается по видеосвязи и не скрывает слёз от того, что очень скучает. Но вернуться домой пока не может.

Видео: Коронавирус. Оперштаб Кузбасса / Vk.com

Анна Ёлкина

С введением обязательного масочного режима носить средства защиты стало действительно больше людей. Но даже угроза получить штраф до 30 тысяч рублей действует не на всех.

В маршрутке гораздо больше людей в масках

В маршрутке гораздо больше людей в масках

Многие продолжают носить маски неправильно, не закрывая полностью нос

Многие продолжают носить маски неправильно, не закрывая полностью нос

Анна Ёлкина

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