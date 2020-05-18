Сегодня в Ярославле будет больше тысячи заболевших. Ситуация по коронавирусу - онлайн

В Смоленске агентство ритуальных услуг объявило о скидке 20% на памятники по промокоду «Корона». Такая реклама появилась в подъездах жилых домов и вызвала неоднозначную реакцию горожан.
Директор фирмы извинился и пояснил, что слово «корона» связано не с коронавирусом, а с королевской скидкой по случаю десятилетия агентства. Убрать рекламу затруднительно, поскольку объявление отпечатано на листе большого формата вместе с макетами других компаний.
Объявление о смоленской промо-акции. Фото: https://t.co/XH3wOQK6Gq pic.twitter.com/St7fKt1rqF— Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) May 15, 2020
Ярославцы помогают больницам, покупая на собранные пожертвования защиту для врачей. Именно доктора сейчас, как никто, подвержены опасности заражения коронавирусной инфекцией.
— Мы развезли по больницам и станциям скорой помощи всего за две недели 970 респираторов, 180 костюмов и 240 очков! С начала акции — около
Это трогательное видео опубликовал оперштаб Кузбасса в своей официальной группе «ВКонтакте».
— Ирина Тихомирова из Кемерово не была дома две недели. Больницу, где она работает, переоборудовали под пациентов с COVID-19, медперсонал перешёл на работу вахтовым методом, — рассказывает оперштаб — В отделении сейчас проходят лечение более ста больных с коронавирусом. С сыном Ирина общается по видеосвязи и не скрывает слёз от того, что очень скучает. Но вернуться домой пока не может.
Видео: Коронавирус. Оперштаб Кузбасса / Vk.com
С введением обязательного масочного режима носить средства защиты стало действительно больше людей. Но даже угроза получить штраф до 30 тысяч рублей действует не на всех.
Коротко о последних новостях за сутки:
- В Ярославской области снова антирекорд по числу заболевших: инфекцию выявили у 97 человек;
- увеличилось и количество госпитализированных жителей области, четверо в тяжёлом состоянии;
- больше всего заражений выявлено в Ярославле — с начала эпидемии коронавирус выявлен у 990 жителей города. Карта распространения инфекции;
- из-за начавшийся пандемии в Ярославле застрял известный американский певец Рэй Браун-младший;
- из-за коронавируса больной раком рыбинец не смог вылететь на лечение, и его операция подорожала почти в три раза;
- в регионе ввели обязательный масочный режим — фоторепортаж о том, как его соблюдают в Ярославле.