По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19 в России, на 18 мая за сутки в Ярославской области снова зафиксировано рекордное количество заболевших — 103 человека.



— Всего с начала эпидемии в регионе зафиксировано 1829 заболевших коронавирусом, — уточнили в оперштабе.



Известно, что за сутки один пациент, ранее заболевший коронавирусом, выздоровел и один человек погиб (всего 305 и 12 соответственно).

