По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19 в России, на 18 мая за сутки в Ярославской области снова зафиксировано рекордное количество заболевших — 103 человека.
— Всего с начала эпидемии в регионе зафиксировано 1829 заболевших коронавирусом, — уточнили в оперштабе.
Известно, что за сутки один пациент, ранее заболевший коронавирусом, выздоровел и один человек погиб (всего 305 и 12 соответственно).
За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 — 8 926 в 81 регионе, в том числе выявлено активно 3577 (40,1%) без клинических проявлений.
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 290 678 случаев (+3,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
За последние сутки выписано 2836 человек. Выписано за весь период — 70 209. За последние сутки умер 91 человек. Умерло за весь период — 2722 человека.