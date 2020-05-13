У нескольких врачей больницы № 9 в Ярославле после проверки на коронавирус тесты показали положительный результат. На сегодняшний день в медучреждении COVID-19 был подтверждён у четырёх сотрудников.



— Положительный тест был выявлен у трёх терапевтов и у офтальмолога, — сообщили в медицинском учреждении. — Все они находятся на изоляции, их состояние удовлетворительное.



Как отмечают специалисты, именно врачи в обычных больницах, поликлиниках и на станциях скорой помощи наиболее подвержены риску заболевания COVID-19, так как непосредственно они на передовой работают с инфицированными пациентами.

