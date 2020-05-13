У нескольких врачей больницы № 9 в Ярославле после проверки на коронавирус тесты показали положительный результат. На сегодняшний день в медучреждении COVID-19 был подтверждён у четырёх сотрудников.
— Положительный тест был выявлен у трёх терапевтов и у офтальмолога, — сообщили в медицинском учреждении. — Все они находятся на изоляции, их состояние удовлетворительное.
Как отмечают специалисты, именно врачи в обычных больницах, поликлиниках и на станциях скорой помощи наиболее подвержены риску заболевания COVID-19, так как непосредственно они на передовой работают с инфицированными пациентами.
Ранее появилась информация, что даже в инфекционной больнице, которая оснащена средствами защиты и оборудована специально под работу с заражёнными опасными инфекциями пациентами, заболели трое врачей. Также известно о смерти фельдшера скорой помощи из Ярославля, который во время эпидемии бесстрашно выезжал на помощь к любому пациенту.
За последние сутки в Ярославской области официально было выявлено 88 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего в регионе зарегистрировано 1363 заболевших COVID-19. В больницах находятся 163 человека. Большинство госпитализированных из Ярославля сейчас находятся в госпитале ветеранов войн, Ярославской ЦРБ в Карабихе, которые были переоборудованы под лечение пациентов с COVID-19, и областной инфекционной больнице. При этом вчера власти объявили о поэтапном выходе страны из режима изоляции. Причём в каждом регионе это будет происходить по-своему. Накануне губернатор Дмитрий Миронов сообщил, что ждёт жителей Ярославской области.