В Ярославской областной инфекционной больнице с начала эпидемии коронавируса инфекцию выявили у нескольких медиков. Главный врач клиники рассказала о состоянии своих подчинённых.
— Я заболела ещё в самом начале — в конце марта, — сообщила журналистам главный врач ярославской инфекционной больницы Нина Лужинская. — Мне сделали анализ, и коронавирус не подтвердился — у меня была банальная ОРВИ. Тем не менее в нашей больнице у врачей были выявлены единичные случаи заболевания COVID-19. На данный момент коронавирус подтвердился у трёх сотрудников. У всех болезнь протекает в лёгкой форме.
Также Лужинская заверила, что среди сотрудников инфекционной больницы паники нет, опровергнув информацию о массовом увольнении врачей в медучреждении.
Ранее руководитель инфекционки также сообщила о состоянии пациентов, которые проходят в больнице лечение от коронавируса.
В Ярославской области на лечении от коронавируса в больницах находятся 180 человек, лишь около 40 — в областной инфекционной больнице. Большинство госпитализированных коронавирусом людей из Ярославля сейчас находятся в госпитале ветеранов войн и районной больнице в Карабихе, которые были переоборудованы под лечение пациентов с COVID-19. По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, сегодня в Ярославской области зафиксировано рекордное количество заболевших за весь период эпидемии COVID-19 — 83 человека. Мы составили обновлённую карту распространения инфекции в регионе.
При этом вчера власти объявили о поэтапном выходе страны из режима изоляции. Причём в каждом регионе это будет происходить по-своему. Накануне губернатор Дмитрий Миронов сообщил, что ждёт жителей Ярославской области.