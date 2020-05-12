В Ярославской областной инфекционной больнице с начала эпидемии коронавируса инфекцию выявили у нескольких медиков. Главный врач клиники рассказала о состоянии своих подчинённых.



— Я заболела ещё в самом начале — в конце марта, — сообщила журналистам главный врач ярославской инфекционной больницы Нина Лужинская. — Мне сделали анализ, и коронавирус не подтвердился — у меня была банальная ОРВИ. Тем не менее в нашей больнице у врачей были выявлены единичные случаи заболевания COVID-19. На данный момент коронавирус подтвердился у трёх сотрудников. У всех болезнь протекает в лёгкой форме.

