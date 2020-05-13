Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в России опубликовал данные о новых случаях заболеваемости в регионах. В Ярославской области — рекордное количество заражённых за весь период эпидемии.
— В Ярославской области за сутки выявлено 88 новых случаев, — сообщили в Информационном центре по коронавирусу в России. Всего в регионе зарегистрировано 1363 заболевших COVID-19.
Также стало известно, что за сутки выздоровели 9 человек, ранее заболевших коронавирусом. Новых летальных случаев нет.
За последние сутки в России зафиксировано 10 028 случаев коронавируса, скончались 96 человек, выздоровел 4491 — такие данные сегодня приводит федеральный оперштаб. С начала пандемии диагноз подтвердился у 242 271 человека, умерли 2212 человек, выздоровели 48 003.