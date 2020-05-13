Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в России опубликовал данные о новых случаях заболеваемости в регионах. В Ярославской области — рекордное количество заражённых за весь период эпидемии.



— В Ярославской области за сутки выявлено 88 новых случаев, — сообщили в Информационном центре по коронавирусу в России. Всего в регионе зарегистрировано 1363 заболевших COVID-19.

