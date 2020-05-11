- Понимаем, что для работодателей это большая нагрузка, но постараемся максимально помочь наиболее пострадавшим от пандемии предприятиям, если они будут беречь коллективы, взяв на себя заботу о своих сотрудниках, - добавил он. - На разных уровнях власти разрабатываются всё новые меры поддержки бизнеса. В ближайшее время законодательно примем свой «второй пакет».

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Кроме того, в Ярославской области продолжится развёртывание дополнительных коек для коронавирусных больных на тот случай, если вирус продолжит распространяться в регионе.



- В то же время предпримем максимальные усилия, чтобы остановить его и для этого у нас вводится обязательный масочный режим с 16 мая, - напомнил губернатор. - Неприятная, но вынужденная мера. Она необходима для безопасности жителей региона и принята для заботы о жизни и здоровье ярославцев.



По этой же причине до 31 мая в регионе сохранится действие ограничений на массовые собрания, на досуговую и развлекательную деятельность, обязательная самоизоляция для тех, кому больше 65 лет.

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- Я по-прежнему призываю всех жителей области: берегите себя и окружающих. Сознательное и тщательное соблюдение всех мер профилактики - главное оружие против этой инфекции.

