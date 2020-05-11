Сегодня президент России Владимир Путин сообщил, что с завтрашнего дня страна начинает поэтапно выходить из режима изоляции и что пора выходить на работу тем, кто сидел дома. Также Владимир Путин отметил, что выбор дальнейшей стратегии действий он оставил за регионами. После этого губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов сообщил о планах на ближайшее будущее.
- Будем выходить из ограничительного режима постепенно, с оглядкой на эпидситуацию и консультируясь с медиками, - сказал глава региона Дмитрий Миронов. - В любой момент меры могут быть ослаблены или ужесточены. Многое будет зависеть от нашей с вами осторожности. Весь период пандемии мы старались действовать гибко. Предприятия, которым в регионе было разрешено работать, смогут продолжить свою деятельность при условии обязательного соблюдения санитарных требований Роспотребнадзора. С 16 мая мы планируем расширить список работающих. Но, повторюсь, каждый новый шаг будем делать очень осторожно, тщательно прогнозируя последствия.
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Также губернатор уточнил, что за работниками организаций, чья деятельность, как и прежде, будет ограничена, должна быть сохранена заработная плата, в соответствии с новым Указом Президента России.
- Понимаем, что для работодателей это большая нагрузка, но постараемся максимально помочь наиболее пострадавшим от пандемии предприятиям, если они будут беречь коллективы, взяв на себя заботу о своих сотрудниках, - добавил он. - На разных уровнях власти разрабатываются всё новые меры поддержки бизнеса. В ближайшее время законодательно примем свой «второй пакет».
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Кроме того, в Ярославской области продолжится развёртывание дополнительных коек для коронавирусных больных на тот случай, если вирус продолжит распространяться в регионе.
- В то же время предпримем максимальные усилия, чтобы остановить его и для этого у нас вводится обязательный масочный режим с 16 мая, - напомнил губернатор. - Неприятная, но вынужденная мера. Она необходима для безопасности жителей региона и принята для заботы о жизни и здоровье ярославцев.
По этой же причине до 31 мая в регионе сохранится действие ограничений на массовые собрания, на досуговую и развлекательную деятельность, обязательная самоизоляция для тех, кому больше 65 лет.
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- Я по-прежнему призываю всех жителей области: берегите себя и окружающих. Сознательное и тщательное соблюдение всех мер профилактики - главное оружие против этой инфекции.
По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19 на 11 мая, в Ярославской области с начала эпидемии официально коронавирус подтвердили у 1192 человек. При этом 198 человек выздоровели и 983 пациентов находятся на лечении (в больницах — 192 человека). На обязательной изоляции (вернувшиеся из-за границы) находятся 166 человек, на карантине (контактировавшие с заболевшими) — 1580 человек. Умерли — 11 человек. Ранее появилась карта распространения инфекции.