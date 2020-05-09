В Ярославской ЦРБ после обвинений в соцсетях в том, что родные долго не могут получить тела умерших, объяснили, что происходит.
— В связи с возникшим недопониманием сообщаем, что тела умерших больных у нас не хранятся, а незамедлительно отправляются в больницу
Напомним, на утро 9 мая в Ярославской области, по официальным данным, от коронавируса умерло 11 человек. 8 мая житель Переславля-Залесского сообщил, что в Ярославской ЦРБ скончался его отец.
— Он сначала неделю пролежал дома с высокой температурой, потом его госпитализировали в Ярославскую ЦРБ. Такое ощущение, что туда людей увозят умирать. К врачам у меня претензий нет, но организовано всё ужасно, — сказал сын умершего.
Известно, что скончавшийся был инфицирована COVID-19. Но официального подтверждения, что именно вирус стал причиной его смерти, пока нет.