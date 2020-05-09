В Ярославской ЦРБ после обвинений в соцсетях в том, что родные долго не могут получить тела умерших, объяснили, что происходит.



— В связи с возникшим недопониманием сообщаем, что тела умерших больных у нас не хранятся, а незамедлительно отправляются в больницу № 2 на Суздальское шоссе, 39 для вскрытия. Вскрытие в свете последних постановлений правительства в данном случае обязательно. Очередь на вскрытие может достигать нескольких дней. Требовать выдачи тел умерших с администрации Ярославской ЦРБ бесполезно. У нас их нет, — говорится в посте на страничке больницы в соцсетях.

