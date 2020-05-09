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Ярославская ЦРБ ответила на обвинения в том, что родные долго не могут получить тела умерших

Ярославская ЦРБ ответила на обвинения в том, что родные долго не могут получить тела умерших

В Ярославской ЦРБ после обвинений в соцсетях в том, что родные долго не могут получить тела умерших, объяснили, что происходит.

— В связи с возникшим недопониманием сообщаем, что тела умерших больных у нас не хранятся, а незамедлительно отправляются в больницу № 2 на Суздальское шоссе, 39 для вскрытия. Вскрытие в свете последних постановлений правительства в данном случае обязательно. Очередь на вскрытие может достигать нескольких дней. Требовать выдачи тел умерших с администрации Ярославской ЦРБ бесполезно. У нас их нет, — говорится в посте на страничке больницы в соцсетях.

Напомним, на утро 9 мая в Ярославской области, по официальным данным, от коронавируса умерло 11 человек. 8 мая житель Переславля-Залесского сообщил, что в Ярославской ЦРБ скончался его отец.

— Он сначала неделю пролежал дома с высокой температурой, потом его госпитализировали в Ярославскую ЦРБ. Такое ощущение, что туда людей увозят умирать. К врачам у меня претензий нет, но организовано всё ужасно, — сказал сын умершего.

Известно, что скончавшийся был инфицирована COVID-19. Но официального подтверждения, что именно вирус стал причиной его смерти, пока нет.

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