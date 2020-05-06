Федеральный оперштаб озвучил данные о смертельных случаях коронавируса в Ярославской области. По его данным, количество скончавшихся от COVID-19 6 мая увеличилось на 6 человек и составило 11 умерших. В настоящее время известен возраст троих. Это пожилые люди 81, 91, 96 лет.
— Возраст очень преклонный, и это очередное доказательство того, что коронавирус опасен в первую очередь для пожилых. Убедительно прошу — берегите своих старших родственников, но и сами не забывайте о мерах предосторожности, — сообщил губернатор Дмитрий Миронов на своей страничке в соцсетях.
Напомним, на 6 мая в Ярославской области число заболевших коронавирусом увеличилось на 51 человека, достигнув цифры 880 зараженных. Выздоровевших — 128 человек, умерших — 11 человек, на лечении — 741 человек (госпитализировано из них — 177 человек).