Федеральный оперштаб озвучил данные о смертельных случаях коронавируса в Ярославской области. По его данным, количество скончавшихся от COVID-19 6 мая увеличилось на 6 человек и составило 11 умерших. В настоящее время известен возраст троих. Это пожилые люди 81, 91, 96 лет.



— Возраст очень преклонный, и это очередное доказательство того, что коронавирус опасен в первую очередь для пожилых. Убедительно прошу — берегите своих старших родственников, но и сами не забывайте о мерах предосторожности, — сообщил губернатор Дмитрий Миронов на своей страничке в соцсетях.

