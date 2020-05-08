Сегодня в Ярославской ЦРБ умер 70-летний мужчина из Переславля-Залесского, который находился на лечении от коронавируса.



— Он сначала неделю пролежал дома с высокой температурой, потом его госпитализировали в Ярославскую ЦРБ. Такое ощущение, что туда людей увозят умирать. К врачам у меня претензий нет, но организовано всё ужасно — папе даже не смогли дать препараты от диабета, которые ему были жизненно необходимы. Ещё вчера я с ним смог поговорить по телефону, а сегодня он умер.



В больнице с коронавирусом продолжает проходить лечение 68-летняя супруга погибшего. Её перевели в реанимацию в тяжёлом состоянии. Родственники очень волнуются, что с ней может произойти подобное. Медики же уверяют, что делают всё возможное, чтобы пациентка пошла на поправку.

