Сегодня в Ярославской ЦРБ умер 70-летний мужчина из Переславля-Залесского, который находился на лечении от коронавируса.
— Он сначала неделю пролежал дома с высокой температурой, потом его госпитализировали в Ярославскую ЦРБ. Такое ощущение, что туда людей увозят умирать. К врачам у меня претензий нет, но организовано всё ужасно — папе даже не смогли дать препараты от диабета, которые ему были жизненно необходимы. Ещё вчера я с ним смог поговорить по телефону, а сегодня он умер.
В больнице с коронавирусом продолжает проходить лечение 68-летняя супруга погибшего. Её перевели в реанимацию в тяжёлом состоянии. Родственники очень волнуются, что с ней может произойти подобное. Медики же уверяют, что делают всё возможное, чтобы пациентка пошла на поправку.
— В настоящее время состояние пациентки стабильное, находится под постоянным круглосуточным наблюдением врача-реаниматолога, — сообщили в департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области. — Она получает комплекс из нескольких препаратов, назначенных лечащим врачом и врачом-реаниматологом.
На сегодняшний день от оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией в Ярославской области нет официального подтверждения, что мужчина умер от коронавирусной инфекции, несмотря на то что был инфицирована COVID-19.
Накануне стало известно о смертях фельдшера скорой помощи из Ярославля и женщины из Данилова. По официальным данным в Ярославской области от коронавируса умерли всего 11 человек. С начала эпидемии в регионе COVID-19 подтвердили у 993 человек. При этом 145 человек выздоровели и 837 пациентов находятся на лечении (в больницах — 193 человека). Мы составили обновлённую карту распространения инфекции в Ярославской области.
Редакция 76.RU выражает соболезнования близким погибшего и желает скорейшего выздоровления его супруге.