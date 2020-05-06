За минувшие сутки в России подтверждено еще 10 559 случаев коронавирусной инфекции. С начала пандемии выявлено 165 929 заболевших, более 21 тысячи человек вылечились. Официальное число больных в настоящее время — 143 140 человек (передает федеральный оперштаб).



Только за вчерашний день из больниц выписаны 1462 человека. Умерли за сутки 86 человек, всего — 1537 жертв. Медики провели 173,3 тысячи тестов на коронавирус (всего — 4,6 миллиона тестов). Под наблюдением остаются 227 792 человека.

