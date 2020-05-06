По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, в Ярославской области на 6 мая с начала эпидемии коронавирус официально выявили у 880 человек. Стало известно, откуда эти люди. На основе этих данных мы составили карту распространения COVID-19 по региону.
Шестеро пациентов находятся в тяжелом состоянии, двое — в крайне тяжёлом. При этом у 115 больных состояние оценивается как среднетяжелое, у 618 — как удовлетворительное.
Напомним, за выходные дни, с 1 по 5 мая, в Ярославской области от COVID-19 скончалось 6 человек. Таким образом, к 6 мая количество летальных исходов выросло до 11. За сутки выявлен 51 новый заболевший. С начала эпидемии их количество составило 880 человек. 128 поправились, на лечении находится 741 человек.
Ранее стало известно о смерти фельдшера скорой помощи из Ярославля, у которого был диагностирован коронавирус. Перед смертью он лежал в госпитале ветеранов войн.
За минувшие сутки в России подтверждено еще 10 559 случаев коронавирусной инфекции. С начала пандемии выявлено 165 929 заболевших, более 21 тысячи человек вылечились. Официальное число больных в настоящее время — 143 140 человек (передает федеральный оперштаб).
Только за вчерашний день из больниц выписаны 1462 человека. Умерли за сутки 86 человек, всего — 1537 жертв. Медики провели 173,3 тысячи тестов на коронавирус (всего — 4,6 миллиона тестов). Под наблюдением остаются 227 792 человека.