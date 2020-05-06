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В Ярославской области 8 человек находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии

В Ярославской области 8 человек находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии

Оперштаб по Ярославской области озвучил данные о состоянии пациентов, зараженных коронавирусом, на 6 мая.

— Шесть человек находятся в тяжелом состоянии, двое — в крайне тяжелом, — сообщили в оперштабе.

При этом у 115 больных состояние оценивается как среднетяжелое, у 618 — как удовлетворительное.

Данные о состоянии пациентов с&nbsp;COVID-19 на 6 мая

Данные о состоянии пациентов с COVID-19 на 6 мая

Напомним, за выходные дни, с 1 по 5 мая, в Ярославской области от COVID-19 скончалось 6 человек. Таким образом, к 6 мая количество летальных исходов выросло до 11. За сутки выявлен 51 новый заболевший. С начала эпидемии их количество составило 880 человек. 128 поправились, на лечении находится 741 человек.

Вся актуальная информация о коронавирусе в Ярославской области — в нашей онлайн-трансляции.

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