«Мы имеем летальные случаи»: какие заболевания были у тех, кто умер от коронавируса

Сегодня в прямом эфире Путин обсудит сроки снятия ограничений по коронавирусу. Мы будем вести онлайн-трансляцию его совещания. Ожидается, что оно пройдет в районе 13:00 — 14:00 мск.
По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 4,6 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса.
За последние сутки проведено 173,3 тысячи тестов на коронавирус.
Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 06.05.2020 остаются
В Ярославской области количество заболевших коронавирусом удваивается каждые пять дней. Это считается высокой скоростью распространения инфекции.
— По сравнению с прошлой неделей скорость распространения заболевания не изменилась (чем за меньшее число дней удваивается число заболевших, тем быстрее распространяется вирус), — пояснили аналитики информационного центра по коронавирусу в России. — Это один из самых высоких показателей в ЦФО. В группу регионов, в которых число инфицированных удваивается раз в 5 дней, также вошли: Курская, Орловская и Рязанская области.
98-летняя петербурженка собрала через YouTube более 600 тысяч рублей на помощь российским врачам, пострадавшим от COVID-19. Почитайте ее историю. Женщина прошла Великую Отечественную войну, в своем аккаунте она рассказывает о жизни во время тех событий.
Сегодня в 16:00 мск в прямом эфире в Instagram наших коллег 59.RU будут актрисы сериала «Реальные пацаны» Мария Скорницкая и Валентина Мазунина. Поговорим о кино, женской дружбе и жизни в самоизоляции.
Сегодня в прямом эфире расскажем и покажем, как держать себя в форме, когда залы официально закрыты.
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Заместитель председателя правительства области Анатолий Гулин рассказал, как работает система здравоохранения во время коронавирусной инфекции.
С самоизоляцией в Ярославле что-то не срослось. Фото из Парка «Нефтяник»:
Коронавирус, по вашему мнению, это...
Для начала — коротко обо всём, что произошло за сутки:
- новые данные по зараженным коронавирусом – в Ярославской области выявлено ещё 40 инфицированных;
- после начала эпидемии в регионе заболели уже более 800 человек — публикуем карту распространения COVID-19;
- всего два района области остались не тронуты COVID-19 — где в Ярославской области еще нет коронавируса;
- в оперштабе рассказали, хватит ли больничных коек на инфицированных COVID-19;
- стало известно о состоянии здоровья заразившихся коронавирусом. Среди тяжелобольных — 40-летний пациент, подключённый к аппарату ИВЛ.