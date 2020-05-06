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Срочно Путин - о снятии ограничений по коронавирусу
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«Мы имеем летальные случаи»: какие заболевания были у тех, кто умер от коронавируса

Оперативные данные о COVID-19, актуальные на 6 мая 2020 года

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С каждым днём заболевших коронавирусом в Ярославской области становится больше

С каждым днём заболевших коронавирусом в Ярославской области становится больше

Привет, друзья. Между праздниками у нас — нерабочие дни (так сказал Владимир Путин), но мы каждый день заводим онлайн-трансляцию, где собираем всю оперативную информацию о COVID-10 в регионе.

Все свежие данные — в нашей хронике дня.

Вера Кузнецова

Сегодня в прямом эфире Путин обсудит сроки снятия ограничений по коронавирусу. Мы будем вести онлайн-трансляцию его совещания. Ожидается, что оно пройдет в районе 13:00 — 14:00 мск.

Вера Кузнецова

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 4,6 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса.

За последние сутки проведено 173,3 тысячи тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 06.05.2020 остаются 227 792 человека.

Анна Ёлкина

В Ярославской области количество заболевших коронавирусом удваивается каждые пять дней. Это считается высокой скоростью распространения инфекции.

— По сравнению с прошлой неделей скорость распространения заболевания не изменилась (чем за меньшее число дней удваивается число заболевших, тем быстрее распространяется вирус), — пояснили аналитики информационного центра по коронавирусу в России. — Это один из самых высоких показателей в ЦФО. В группу регионов, в которых число инфицированных удваивается раз в 5 дней, также вошли: Курская, Орловская и Рязанская области.

Ольга Прохорова

Маетесь от жары в квартире во время самоизоляции? Спокойно! Рассказали, когда отключат отопление.

Вера Кузнецова

98-летняя петербурженка собрала через YouTube более 600 тысяч рублей на помощь российским врачам, пострадавшим от COVID-19. Почитайте ее историю. Женщина прошла Великую Отечественную войну, в своем аккаунте она рассказывает о жизни во время тех событий.

Вера Кузнецова

Сегодня в 16:00 мск в прямом эфире в Instagram наших коллег 59.RU будут актрисы сериала «Реальные пацаны» Мария Скорницкая и Валентина Мазунина. Поговорим о кино, женской дружбе и жизни в самоизоляции.

Михаил Контуев

Сегодня в прямом эфире расскажем и покажем, как держать себя в форме, когда залы официально закрыты.

Подписывайтесь на наш Instagram — @news_76.

Михаил Контуев

Заместитель председателя правительства области Анатолий Гулин рассказал, как работает система здравоохранения во время коронавирусной инфекции.

Михаил Контуев

С самоизоляцией в Ярославле что-то не срослось. Фото из Парка «Нефтяник»:

Александр Кудряшов

Коронавирус, по вашему мнению, это...

    Михаил Контуев

    Для начала — коротко обо всём, что произошло за сутки:

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