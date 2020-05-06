«Мы имеем летальные случаи»: какие заболевания были у тех, кто умер от коронавируса

В Ярославской области количество заболевших коронавирусом удваивается каждые пять дней. Это считается высокой скоростью распространения инфекции.

— По сравнению с прошлой неделей скорость распространения заболевания не изменилась (чем за меньшее число дней удваивается число заболевших, тем быстрее распространяется вирус), — пояснили аналитики информационного центра по коронавирусу в России. — Это один из самых высоких показателей в ЦФО. В группу регионов, в которых число инфицированных удваивается раз в 5 дней, также вошли: Курская, Орловская и Рязанская области.