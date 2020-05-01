Весна 2020 года запомнится ярославцам не только коронавирусом, но и аномальным количеством клещей. Что уж говорить, если первый случай нападения кровопийц в этом году зафиксирован аж в январе.



Два дня назад я первые в жизни стала жертвой клеща. Увидев его на своей руке, я вдруг обнаружила, что не имею четких представлений о том, куда идти и что вообще предпринимать. В панике из головы испарились все когда-либо услышанные или прочитанные советы и рекомендации.



Доверьте клеща профессионалам