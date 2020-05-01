Весна 2020 года запомнится ярославцам не только коронавирусом, но и аномальным количеством клещей. Что уж говорить, если первый случай нападения кровопийц в этом году зафиксирован аж в январе.
Два дня назад я первые в жизни стала жертвой клеща. Увидев его на своей руке, я вдруг обнаружила, что не имею четких представлений о том, куда идти и что вообще предпринимать. В панике из головы испарились все когда-либо услышанные или прочитанные советы и рекомендации.
Доверьте клеща профессионалам
Привычный гул в редакции прервался моим писком о помощи. Все уставились на моего клеща. Редактору поплохело. Заказываем такси, я отправляюсь в травмпункт Соловьевской больницы.
В «травме» как обычно очередь. Люди с переломами стоят бок о бок с укушенными. Признаюсь, пока ждала приема, не могла найти себе места. Хотелось поскорее избавиться от кровопийцы. Наконец, моя очередь, захожу. Врач круговыми движениями извлек клеща, положил в небольшую пластиковую колбочку. Очень просят доктора — не вытаскивайте клещей самостоятельно!
Результаты анализов — через несколько часов
Поскольку дело было вечером, сдавать кровопийцу на анализ можно было только на следующий день. Кстати, лаборатория больницы имени Соловьева в мае будет работать ежедневно с 7.30 до 19.30. Анализ делают по адресу: Загородный сад, дом 11. Чтобы сдать клеща, нужно подойти к окну, расположенному правее входной двери в травмпункт.
Анализ на инфекции производится в течение нескольких часов после сдачи клеща. Мне объяснили, что в случае обнаружения у кровопийцы какого-либо заболевания из лаборатории сразу позвонят. Ждать нужно было до 16:00, если в течение дня звонка не поступило — значит клещ был здоров.
Я еле дождалась 16.00. Звонка не было. Но я всё же сама позвонила в лабораторию по номеру
Куда идти, если анализ дал положительный результат
Если у вас анализ клеща даст положительный результат на энцефалит, срочно обратитесь в травмпункт. Жителям Дзержинского, Ленинского и Заволжского районов нужно обращаться в травмпункт Соловьевской больницы. В «травму» Семашко в таком случае нужно ехать ярославцам из Кировского, Красноперекопского и Фрунзенского районов.
При обнаружении у клеща боррелиоза, анаплазмоза или эрлихиоза нужно обратиться к инфекционисту по месту жительства.
Жители Рыбинска могут сдать клещей на анализ по адресу: улица Солнечная, 39. В Ростове лаборатория находится в доме № 19 по Перовскому переулку.