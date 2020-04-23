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В Ярославле активизировались клещи

В Ярославле активизировались клещи

Управление Роспотребнадзора по Ярославской области опубликовало тревожную статистику. В регионе с начала года уже зарегистрировано более 100 укушенных клещами.

— Половина обратившихся — дети, — уточнили в ведомстве.

По данным Роспотребнадзора, акарицидная обработка территорий уже началась. На 16 апреля было обработано более 40 гектаров. В Ярославле опрыскали территории парка на Даманском острове, Подзеленья, парков «Нефтяник», «Юбилейный», «Детский» и «30-летия Победы». К середине следующей недели планируется завершить обработку оставшихся 136 гектаров городских территорий, занятых зелёными насаждениями.

— При проведении работ необходимо учитывать метеопрогноз, в частности, осадков не должно предвидеться на ближайшие три дня. После обработки через несколько дней будет проведён контроль эффективности, который необходимо повторить ещё через 15–20 дней, — пояснил директор предприятия «Горзеленхозстрой» Андрей Степанов.


На всех территориях после обработки устанавливаются таблички с информацией об этом.

Специалисты посоветовали ярославцам при походах в лес, поездках на дачные участки, кладбища, обрабатывать одежду репеллентами, проводить осмотры.

Куда нести клеща в Ярославской области

Снятого клеща можно исследовать в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Ярославской области:

  • в Ярославле: ул. Войнова, 1; телефон: 8 (4852) 733642;
  • в Рыбинске: ул. Солнечная, 39; телефон: 8 (4855) 551288;
  • в Ростове: Перовский переулок, 19; телефон: 8 (48536) 62543.

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