— При проведении работ необходимо учитывать метеопрогноз, в частности, осадков не должно предвидеться на ближайшие три дня. После обработки через несколько дней будет проведён контроль эффективности, который необходимо повторить ещё через 15–20 дней, — пояснил директор предприятия «Горзеленхозстрой» Андрей Степанов.



На всех территориях после обработки устанавливаются таблички с информацией об этом.

Специалисты посоветовали ярославцам при походах в лес, поездках на дачные участки, кладбища, обрабатывать одежду репеллентами, проводить осмотры.

Куда нести клеща в Ярославской области



Снятого клеща можно исследовать в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Ярославской области:



в Ярославле: ул. Войнова, 1; телефон: 8 (4852) 733642;

в Рыбинске: ул. Солнечная, 39; телефон: 8 (4855) 551288 ;