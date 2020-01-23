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В Ярославле в январе проснулись клещи

Поступила информация о первом укушенном

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В Ярославле проснулись клещи

В Ярославле проснулись клещи

Теплая погода на улице привела к аномалиям в природе. В Ярославле проснулись клещи.

— 22 января поступила информация о первом в этом году укушенном опасным насекомым, — сообщили в департаменте здравоохранения Ярославской области.

Известно, что пострадавшим оказался взрослый человек. Он принес клеща в лабораторию Соловьевской больницы. К счастью, лабораторные исследования показали, что клещ не был переносчиком опасных заболеваний.

Напомним, в прошлые годы опасные насекомые начинали кусать ярославцев, как правило, не раньше марта.

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клещи
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КОММЕНТАРИИ (4)

Гость
23 янв 2020 в 14:05

Где хоть он ходил, что его клещ укусил?

Гость
23 янв 2020 в 14:04

Проснулись и снова уснули.