В Ярославле в январе проснулись клещи

Теплая погода на улице привела к аномалиям в природе. В Ярославле проснулись клещи.



— 22 января поступила информация о первом в этом году укушенном опасным насекомым, — сообщили в департаменте здравоохранения Ярославской области.



Известно, что пострадавшим оказался взрослый человек. Он принес клеща в лабораторию Соловьевской больницы. К счастью, лабораторные исследования показали, что клещ не был переносчиком опасных заболеваний.



Напомним, в прошлые годы опасные насекомые начинали кусать ярославцев, как правило, не раньше марта.