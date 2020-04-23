В Ярославской области четыре человека находятся на ИВЛ, двое из них — крайне тяжёлые

В Ярославской области четыре человека с коронавирусом и его симптомами находится на аппаратах ИВЛ, два из них — в крайне тяжелом состоянии. Все они лежат в госпитале ветеранов войн. Об этом на заседании Ярославской областной думы 23 апреля сообщил заместитель председателя правительства Ярославской области Анатолий Гулин.

— Делаем всё, чтобы спасти их жизнь и здоровье, — добавил он.