В Ярославской области четыре человека находятся на ИВЛ, двое из них — крайне тяжёлые

В Ярославской области четыре человека с коронавирусом и его симптомами находится на аппаратах ИВЛ, два из них — в крайне тяжелом состоянии. Все они лежат в госпитале ветеранов войн. Об этом на заседании Ярославской областной думы
— Делаем всё, чтобы спасти их жизнь и здоровье, — добавил он.
Известно, что одна женщина попала в реанимацию после того, как ей сделали операцию на суставе. Через
— Поэтому, я считаю, плановую помощь и надо пока приостановить. Слишком большие риски! — добавил Гулин.
Он пообещал, что после того как обстановка с коронавирусом станет менее напряженной, вся необходимая плановая помощь пациентам будет оказана. Также он добавил, что около половины всех зараженных
Напомним, по данным на 23 апреля, в Ярославской области коронавирусом заболели