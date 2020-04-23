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В Ярославской области четыре человека находятся на ИВЛ, двое из них — крайне тяжёлые

В правительстве Ярославской области рассказали о состоянии больных с коронавирусом

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В Ярославской области несколько человек с коронавирусом подключены к ИВЛ

В Ярославской области несколько человек с коронавирусом подключены к ИВЛ

В Ярославской области четыре человека с коронавирусом и его симптомами находится на аппаратах ИВЛ, два из них — в крайне тяжелом состоянии. Все они лежат в госпитале ветеранов войн. Об этом на заседании Ярославской областной думы 23 апреля сообщил заместитель председателя правительства Ярославской области Анатолий Гулин.

— Делаем всё, чтобы спасти их жизнь и здоровье, — добавил он.

Известно, что одна женщина попала в реанимацию после того, как ей сделали операцию на суставе. Через 10 дней у нее появились симптомы коронавируса. Тест показал положительный результат.

— Поэтому, я считаю, плановую помощь и надо пока приостановить. Слишком большие риски! — добавил Гулин.

Он пообещал, что после того как обстановка с коронавирусом станет менее напряженной, вся необходимая плановая помощь пациентам будет оказана. Также он добавил, что около половины всех зараженных COVID-19 не имеют симптомов, 30% — болеют в легкой форме.

Напомним, по данным на 23 апреля, в Ярославской области коронавирусом заболели 263 человека. Из них 19 поправились, один скончался.

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