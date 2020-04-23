Оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в России опубликовал данные на 23 апреля:
— В Ярославской области зафиксировано 65 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе с начала эпидемии инфекцию опасную подхватили 263 человека.
О 30 заболевших из этих 65 человек было известно уже вчера. Но они вошли в свежую федеральную статистику из-за расхождения данных регионального и всероссийского оперштабов. То есть по факту к 228 случаям, о которых было известно в Ярославской области вчера, добавилось 35 новых заболевших.
Известно, что также ещё один пациент полностью выздоровел от коронавируса, на сегодняшний день в регионе таких людей 19.
Стало известно, где живут заболевшие коронавирусом люди. На основе этих данных мы составили карту распространения инфекции.
Власти сообщили, что готовы к наплыву заражённых COVID-19. В ближайшие дни в регионе развернут 600 койко-мест для пациентов с коронавирусом.
В России зафиксировано
В мире, по данным университета Хопкинса, зафиксировано более 2,6 млн случаев коронавируса, скончались 183 336 человек. На первом месте по числу инфицированных остаются Штаты (841,5 тысячи человек), на втором — Испания (208,3 тысячи), на третьем — Италия (187,3 тысячи). Россия остается на десятом месте этого рейтинга.