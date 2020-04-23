Власти сообщили, что готовы к наплыву заражённых COVID-19. В ближайшие дни в регионе развернут 600 койко-мест для пациентов с коронавирусом.



В России зафиксировано 4 774 новых случая коронавируса, с начала пандемии диагноз поставлен 62 773 людям. За сутки 471 человек выздоровел, всего таких 4 891 человек. 42 человека скончались (общее число жертв — 555).



В мире, по данным университета Хопкинса, зафиксировано более 2,6 млн случаев коронавируса, скончались 183 336 человек. На первом месте по числу инфицированных остаются Штаты (841,5 тысячи человек), на втором — Испания (208,3 тысячи), на третьем — Италия (187,3 тысячи). Россия остается на десятом месте этого рейтинга.

