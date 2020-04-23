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С каждым днём заболевших коронавирусом становится больше

С каждым днём заболевших коронавирусом становится больше

Оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в России опубликовал данные на 23 апреля:

— В Ярославской области зафиксировано 65 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе с начала эпидемии инфекцию опасную подхватили 263 человека.

О 30 заболевших из этих 65 человек было известно уже вчера. Но они вошли в свежую федеральную статистику из-за расхождения данных регионального и всероссийского оперштабов. То есть по факту к 228 случаям, о которых было известно в Ярославской области вчера, добавилось 35 новых заболевших.

Известно, что также ещё один пациент полностью выздоровел от коронавируса, на сегодняшний день в регионе таких людей 19.

Стало известно, где живут заболевшие коронавирусом люди. На основе этих данных мы составили карту распространения инфекции.

Власти сообщили, что готовы к наплыву заражённых COVID-19. В ближайшие дни в регионе развернут 600 койко-мест для пациентов с коронавирусом.

В России зафиксировано 4 774 новых случая коронавируса, с начала пандемии диагноз поставлен 62 773 людям. За сутки 471 человек выздоровел, всего таких 4 891 человек. 42 человека скончались (общее число жертв — 555).

В мире, по данным университета Хопкинса, зафиксировано более 2,6 млн случаев коронавируса, скончались 183 336 человек. На первом месте по числу инфицированных остаются Штаты (841,5 тысячи человек), на втором — Испания (208,3 тысячи), на третьем — Италия (187,3 тысячи). Россия остается на десятом месте этого рейтинга.

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