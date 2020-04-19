За последние сутки в России выявили 6060 заболеваний коронавирусом. Общее число зараженных, по официальным данным, — 42 853. 234 человека выздоровели, в общей сложности таких 3291 человек. 48 человек за сутки скончались, с начала пандемии жертвой COVID-19 стал 361 человек.



Под подозрением на COVID-19 остаются 132 тысячи россиян, они находятся под наблюдением медиков, сообщили в Роспотребнадзоре. На сегодняшний день проведено более 1,9 млн тестов.