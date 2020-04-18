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Количество заразившихся увеличилось

Количество заразившихся увеличилось

В Ярославской области за последние сутки выявлено 24 новых случая заражения COVID-19.

— За последние сутки в России подтверждены 4785 случаев новой коронавирусной инфекции в 79 регионах, — сообщает оперштаб. — Всего в стране зарегистрировано 36 793 заболевших в 85 регионах.

С начала периода в Ярославской области заболели 105 человек: Ярославль — 40, Гаврилов-Ям — 19, Рыбинск — 15, Переславский городской округ — 13, Рыбинский район — 8, Тутаевский район — 5, Углич — 2, Ярославский район — 1, Ростовский район — 1, Борисоглебский район — 1.

Выздоровело 12 человек, на лечении сейчас находится 93 человека.

— Два пациента находятся на кислородной поддержке, — рассказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

За сутки проведено 734 лабораторных анализа. На обязательной изоляции находятся 63 человека.

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