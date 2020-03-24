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Правительство поручило регионам закрыть ночные клубы и запретить кальяны

Из-за коронавируса местные власти должны остановить работу всех развлекательных заведений

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Собираться большими группами становится все сложнее. Даже в масках

Собираться большими группами становится все сложнее. Даже в масках

Сегодня правительство выпустило ряд поручений для различных ведомств и региональных властей. По итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации было поручено приостановить деятельность всех ночных клубов, дискотек и иных аналогичных объектов, кинотеатров, детских игровых комнат и развлекательных центров, а также иных развлекательных и досуговых заведений. Об этом сообщается на сайте правительства.

Также местные власти обязали ввести запрет на курение кальянов в ресторанах, барах и кафе. Следить за выполнением поручения правительства и региональной исполнительной власти будет Роспотребнадзор.

В Ярославской области уже перешли на дистанционное обучение школы, а также средние и высшие учебные заведения, детей из садиков стали выдавать родителям на улице. Закрываются бассейны и библиотеки, отменяются концерты и спортивные мероприятия. Детей из детских садов стали выдавать родителям на улице. Недавно от людей свои двери закрыли региональное правительство и областная дума.

В Ярославской области официально зарегистрирован только один случай заражения COVID-19. Пациентка сейчас находится в боксе инфекционной больницы. Врачи накануне рассказали о состоянии её здоровья.

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коронавирускарантинПравительство РФ
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