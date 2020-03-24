Правительство поручило регионам закрыть ночные клубы и запретить кальяны

Также местные власти обязали ввести запрет на курение кальянов в ресторанах, барах и кафе. Следить за выполнением поручения правительства и региональной исполнительной власти будет Роспотребнадзор.

В Ярославской области уже перешли на дистанционное обучение школы, а также средние и высшие учебные заведения, детей из садиков стали выдавать родителям на улице. Закрываются бассейны и библиотеки, отменяются концерты и спортивные мероприятия. Детей из детских садов стали выдавать родителям на улице. Недавно от людей свои двери закрыли региональное правительство и областная дума.

В Ярославской области официально зарегистрирован только один случай заражения COVID-19. Пациентка сейчас находится в боксе инфекционной больницы. Врачи накануне рассказали о состоянии её здоровья.

