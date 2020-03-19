Депутаты Ярославской областной думы придумали, как во время пандемии новой коронавирусной инфекции проводить приёмы граждан. Они намерены делать это через онлайн-трансляции в социальных сетях, которые смогут посмотреть все желающие. Первооткрывателем стал заместитель председателя Антон Капралов.
— Я понимаю, что людям старшего поколения, которые не являются активными пользователями социальных сетей, более привычно прийти на личный, — написал депутат в своём публичном Telegram-канале «Капралов на связи». — Но если говорить о молодых людях, которые все своё время тратят на работу и семью, то времени обратиться за консультацией практически нет. Кроме этого, последние события с введением ограничений, связанных с распространением вирусных заболеваний, диктуют нам новые требования по предосторожности.
Депутат также пообещал, что как только будет снят особый режим из-за коронавирусной инфекции, то он снова будет встречаться с людьми вживую.
Отменять приём граждан депутаты Ярославской областной думы начали несколько дней назад. И, если одни переживают за людей, которые ждут приёма в очереди, то другие отгородились по другой причине.
— Принял такое решение ради безопасности себя, своей семьи и своих помощников, — объяснил Сергей Хабибулин.
После региональный парламент и вовсе запер двери для всех, кроме своих. Причина та же — пандемия коронавируса.
Первый человек от коронавируса в России умер сегодня. В Москве медики констатировали первый смертельный случай человека с коронавирусом. Женщине было 79 лет, у нее диагностировали сразу несколько возрастных заболеваний, которые дали осложнения.
Всего в России было проведено более 133 тысяч исследований на коронавирус, выявлено 147 заболевших. В Ярославской области официально зафиксирован один случай. Сейчас женщина с COVID-19 содержится в специальном боксе инфекционной больницы. Ранее медики рассказали о состоянии здоровья пациентки и людей, которые с ней контактировали.
и автобусы перекрашивать будут он лайн ?