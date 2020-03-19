Депутаты Ярославской областной думы придумали, как во время пандемии новой коронавирусной инфекции проводить приёмы граждан. Они намерены делать это через онлайн-трансляции в социальных сетях, которые смогут посмотреть все желающие. Первооткрывателем стал заместитель председателя Антон Капралов.



— Я понимаю, что людям старшего поколения, которые не являются активными пользователями социальных сетей, более привычно прийти на личный, — написал депутат в своём публичном Telegram-канале «Капралов на связи». — Но если говорить о молодых людях, которые все своё время тратят на работу и семью, то времени обратиться за консультацией практически нет. Кроме этого, последние события с введением ограничений, связанных с распространением вирусных заболеваний, диктуют нам новые требования по предосторожности.

