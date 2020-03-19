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Теперь разговаривать с избирателями можно через смартфон

Теперь разговаривать с избирателями можно через смартфон

Депутаты Ярославской областной думы придумали, как во время пандемии новой коронавирусной инфекции проводить приёмы граждан. Они намерены делать это через онлайн-трансляции в социальных сетях, которые смогут посмотреть все желающие. Первооткрывателем стал заместитель председателя Антон Капралов.

— Я понимаю, что людям старшего поколения, которые не являются активными пользователями социальных сетей, более привычно прийти на личный, — написал депутат в своём публичном Telegram-канале «Капралов на связи». — Но если говорить о молодых людях, которые все своё время тратят на работу и семью, то времени обратиться за консультацией практически нет. Кроме этого, последние события с введением ограничений, связанных с распространением вирусных заболеваний, диктуют нам новые требования по предосторожности.

Депутат также пообещал, что как только будет снят особый режим из-за коронавирусной инфекции, то он снова будет встречаться с людьми вживую.

Депутаты решили поменьше встречаться с людьми

Депутаты решили поменьше встречаться с людьми

Отменять приём граждан депутаты Ярославской областной думы начали несколько дней назад. И, если одни переживают за людей, которые ждут приёма в очереди, то другие отгородились по другой причине.

— Принял такое решение ради безопасности себя, своей семьи и своих помощников, — объяснил Сергей Хабибулин.

После региональный парламент и вовсе запер двери для всех, кроме своих. Причина та же — пандемия коронавируса.

В Думу теперь можно входить только своим

В Думу теперь можно входить только своим

Первый человек от коронавируса в России умер сегодня. В Москве медики констатировали первый смертельный случай человека с коронавирусом. Женщине было 79 лет, у нее диагностировали сразу несколько возрастных заболеваний, которые дали осложнения.

Всего в России было проведено более 133 тысяч исследований на коронавирус, выявлено 147 заболевших. В Ярославской области официально зафиксирован один случай. Сейчас женщина с COVID-19 содержится в специальном боксе инфекционной больницы. Ранее медики рассказали о состоянии здоровья пациентки и людей, которые с ней контактировали.

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политикадепутатыкоронавируспандемия
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КОММЕНТАРИИ (3)

Гость
19 мар 2020 в 13:18

и автобусы перекрашивать будут он лайн ?

Гость
19 мар 2020 в 12:10

А что толку от их приёма ? хоть в живую хоть он-лаин , сколько не обращались одни отписки . Уж если кому так надо то всегда было проще написать и через месяц получить ответ -отписку или стрелочку

Гость
19 мар 2020 в 12:05

А че это аж до 1 мая 2020? Тунеядцы