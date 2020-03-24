Кажется, коронавирус затронул все сферы и аспекты жизни. В том числе пандемия нанесла свой удар и по семье больного раком 18-летнего Сергея Куликовского из Рыбинска Ярославской области. Парня, деньги на лечение которого собирали буквально всей областью, теперь не могут отправить на лечение в немецкую клинику, где парню дают шанс вылечиться от онкологии. Буквально за неделю до даты вылета мама Сергея Алёна получила из посольства сообщение о том, что они сильно рискуют, если решатся приехать — в Германии ситуация по коронавирусу неблагоприятная, в самой клинике разворачивают койки для зараженных.
— 26 марта мы уже должны были прибыть в больницу. Но у больных с онкологией ослаблен иммунитет, поэтому заражение может привести к смертельному исходу. Так рисковать мы не можем, — пояснила мама Сергея.
Как только эпидемия пройдет, Сергей сможет отправиться в клинику. Но, когда это произойдет, пока не ясно. Между тем одной отсрочкой долгожданного лечения проблемы не заканчиваются.
— Из-за роста курса доллара и евро лечение становится дороже. В немецкой клинике нам выставили ценник в 307 тысяч евро. К этому моменту нам удалось собрать большую часть суммы. Оставалось найти 2,5 миллиона рублей. Сейчас сумма остатка в рублях, конечно, выросла, — пожаловалась Алёна Куликовская.
Но и это еще не все беды. По словам женщины, Сереже сейчас нужны поддерживающие лекарства, без которых смерть может наступить буквально через 2–3 недели. На них тоже цена резко скакнула вверх. А помощи от областных властей семья не получает.
— Нам полагается 8 препаратов. Но ни один из них мы не получаем бесплатно. Приходится покупать за свои деньги. А цены тоже растут. Например, за неделю препарат «Спрайсел дазатиниб» подорожал с 160 тысяч до 350 тысяч за упаковку, — рассказала мама Сергея.
Сейчас, пока выдалась пауза в борьбе за жизнь сына, Алёна намерена отправить жалобу на департамент здравоохранения в прокуратуру. Мы со своей стороны направили запрос в правительство с просьбой разъяснить ситуацию.
Напомним, в 2013 году Сергею Куликовскому поставили страшный диагноз — острый лимфобластный лейкоз. После продолжительного лечения болезнь отступила, Сережа смог вернуться к нормальной жизни. Но в 2019 году произошел рецидив. И борьба за жизнь продолжилась. Недавно на нашем сайте мама Сергея рассказала о своей истории и дала советы всем родителям, детям которых поставили диагноз «рак».