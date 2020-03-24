— 26 марта мы уже должны были прибыть в больницу. Но у больных с онкологией ослаблен иммунитет, поэтому заражение может привести к смертельному исходу. Так рисковать мы не можем, — пояснила мама Сергея.



Как только эпидемия пройдет, Сергей сможет отправиться в клинику. Но, когда это произойдет, пока не ясно. Между тем одной отсрочкой долгожданного лечения проблемы не заканчиваются.



— Из-за роста курса доллара и евро лечение становится дороже. В немецкой клинике нам выставили ценник в 307 тысяч евро. К этому моменту нам удалось собрать большую часть суммы. Оставалось найти 2,5 миллиона рублей. Сейчас сумма остатка в рублях, конечно, выросла, — пожаловалась Алёна Куликовская.



Но и это еще не все беды. По словам женщины, Сереже сейчас нужны поддерживающие лекарства, без которых смерть может наступить буквально через 2–3 недели. На них тоже цена резко скакнула вверх. А помощи от областных властей семья не получает.



— Нам полагается 8 препаратов. Но ни один из них мы не получаем бесплатно. Приходится покупать за свои деньги. А цены тоже растут. Например, за неделю препарат «Спрайсел дазатиниб» подорожал с 160 тысяч до 350 тысяч за упаковку, — рассказала мама Сергея.

