Мишустин пообещал оплатить больничный всем, кого отправят на карантин

Премьер-министр России Михаил Мишустин сегодня во время оперативного совещания с вице-премьерами распорядился всем, кого отправили на карантин из-за коронавируса, оплачивать больничный в особом порядке. Также он попросил своего заместителя Татьяну Голикову разработать систему стимуляции медиков, которые работают с пациентами с коронавирусом.
— Очевидно, что первоочередными являются задачи в сфере здравоохранения. Поручаю обеспечить особый порядок оплаты больничных листов для тех, кто находится на карантине, а также обеспечить сотрудников медицинских учреждений, связанных с работой по профилактике коронавируса, дополнительными стимулирующими выплатами, — заявил Михаил Мишустин.
Кроме того, глава правительства поручил оперативно принять закон, разрешающий торговать безрецептурными лекарствами через интернет с доставкой. Этот законопроект обсуждался уже давно, однако до сегодняшнего дня его принятие откладывалось.
В ближайшее время в России запустят единую телефонную горячую линию по коронавирусу.
Даже больницам поставщики завышают цены на маски. Поэтому в такой сложный период, когда потребность в масках особенно высока, мы остаёмся с дефицитом масок. О чем правительство думает? Наказывать за повышение нужно, а вообще срок давать, наказывать как мародерство или вредительство. Вообще бесплатно выдачу должны организовать, а не наживаться!