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Мишустин пообещал оплатить больничный всем, кого отправят на карантин

А врачам — выплатить премии за риск

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Медикам выпишут премии, а аптекам разрешат торговать через интернет&nbsp;

Медикам выпишут премии, а аптекам разрешат торговать через интернет 

Премьер-министр России Михаил Мишустин сегодня во время оперативного совещания с вице-премьерами распорядился всем, кого отправили на карантин из-за коронавируса, оплачивать больничный в особом порядке. Также он попросил своего заместителя Татьяну Голикову разработать систему стимуляции медиков, которые работают с пациентами с коронавирусом.

— Очевидно, что первоочередными являются задачи в сфере здравоохранения. Поручаю обеспечить особый порядок оплаты больничных листов для тех, кто находится на карантине, а также обеспечить сотрудников медицинских учреждений, связанных с работой по профилактике коронавируса, дополнительными стимулирующими выплатами, — заявил Михаил Мишустин.

Кроме того, глава правительства поручил оперативно принять закон, разрешающий торговать безрецептурными лекарствами через интернет с доставкой. Этот законопроект обсуждался уже давно, однако до сегодняшнего дня его принятие откладывалось.

В ближайшее время в России запустят единую телефонную горячую линию по коронавирусу.

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КОММЕНТАРИИ (6)

гостья
16 мар 2020 в 15:51

Даже больницам поставщики завышают цены на маски. Поэтому в такой сложный период, когда потребность в масках особенно высока, мы остаёмся с дефицитом масок. О чем правительство думает? Наказывать за повышение нужно, а вообще срок давать, наказывать как мародерство или вредительство. Вообще бесплатно выдачу должны организовать, а не наживаться!

Гость
16 мар 2020 в 15:24

На их совещаниях в правительстве все уверены,что маски есть в аптеках.Клоуны

Гость
16 мар 2020 в 15:14

Путин тоже обещал ,а наврал.Чем премьер Мишустин отличается от президента Путина?