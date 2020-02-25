Из ярославских аптек резко пропали медицинские маски: что случилось

Из ярославских аптек пропали маски Фото: Александра Савельева

— В аптеках исчезли медицинские маски. Случилось мне сегодня затемпературить, прихожу в аптеку, спрашиваю масок четыре штуки. «Чтоо?!», — почти с возмущением отвечает аптекарь, как будто я попросила у нее пару килограммов запрещённых веществ. В другой аптеке — нет. Говорят, кончились. И в третьей тоже. Ну, и все — ходи заражай окружающих, — написала в «Фейсбуке» ярославна Марина Кирейко.

Мы прошли по аптекам в центре города — из девяти аптек маски для взрослых оказались только в двух. Еще в двух нашлись детские. Обзвон аптечных сетей подтвердил: проблемы есть. В кол-центрах нам подтверждали, что маски есть в наличии далеко не везде. Причем количество их минимально — по 1–2 упаковки на аптеку. Цены разные — от 5 до 60 рублей за штуку.



— Масок нет у поставщиков, — объяснили аптекари.

В ярославские аптеки маски поставляют такие компании как «Протек», «Катрен», «Пульс» и другие. Там не отрицают — с поставками масок действительно перебои. И поясняют, что проблема в производителях.

— Для российских предприятий, которые производят маски, эта продукция далеко не приоритетная, так как у них в арсенале целый список медицинских изделий. То есть предложение масок на российском рынке не соответствует спросу. К тому же, видимо, производители прежде всего стремятся обеспечить госзаказ — поставляют маски в госучреждения — больницы и поликлиники. В коммерческий сектор — аптеки — продажи идут по остаточному принципу. Раньше мы закупали маски в Китае, но сейчас из-за закрытия границы товар нам оттуда не приходит. Да, впрочем, я слышала, что у них самих не хватает масок — не до поставок в Россию. Поэтому и образовался дефицит, — рассказала представитель одной из компании-поставщиков, попросив не называть ее.

Мы направили запросы нескольким поставщикам, чтобы узнать о ситуации из первых рук. Ждем ответы.



А в ярославском Росздравнадзоре нам сообщили, что пока не видят проблем с масками. По их данным, маски в Ярославской области есть. Не указали на проблему и в региональном УФАС. Правда, оговорились, что сейчас идет мониторинг ситуации. До начала марта все аптеки Ярославля должны предоставить антимонопольщикам свои данные о наличии масок и ценах на них.

— Только после этого можно будет делать выводы, — пояснили в УФАС.

Что же делать тем, кто теперь не может купить маски?

— Маски, действительно, снижают вероятность заражения вирусными инфекциями. Но только частично. Для того, чтобы они сохраняли свою эффективность, их надо менять как минимум раз в три часа. А лучше еще чаще. Но есть и другие способы профилактики заражения. В сезон простуд можно принимать противовирусные препараты, витамины, мазать нос оксолиновой мазью, соблюдать правила гигиены, — рассказала врач скорой помощи Ольга Зверева.

Кстати, единственное ведомство, которое готово принять жалобы от ярославцев на отсутствие масок в аптеках, — это антимонопольная служба. Написать туда можно по адресу: 125993 Москва, ул. Садовая-Кудринская, 11; по электронной почте — delo@fas.gov.ru, а также через форму на сайте ФАС России.