Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Огромные оклады, бонусы, премии? Всё, забываем! Российские работодатели прекратили зарплатную гонку и теперь всё чаще думают, как бы поменьше потратить на персонал. Доля компаний, планирующих сокращать расходы на персонал, по данным РСПП, всего за полгода подскочила с 25% до 56%. Работодатели уже не просто отменяют бонусы: на некоторых предприятиях замораживают оклады, сокращают рабочую неделю и отправляют людей в простои.

Самая жесткая экономия будет под Новый год: треть российских компаний не собирается выплачивать сотрудникам тринадцатую зарплату, выяснил SuperJob.

Правда, экономия касается не всех: по данным опросов, за представителей многих рабочих профессий работодатели продолжают бороться, поэтому лишать их премий не спешат. Но для остальных сотрудников новости куда менее приятные.

Причем впереди может оказаться еще более сложный год. По консервативному прогнозу правительства, в 2027 году реальные располагаемые доходы россиян вырастут всего на 0,5%, а реальные зарплаты — лишь на 0,9%. То есть прибавка на бумаге почти не изменит покупательную способность.

Премию можно отменить, индексацию — нет

Анастасия Горелкина, председатель совета директоров «Сибирского делового союза» в беседе с MSK1.RU напоминает: работодателям важно не путать две совершенно разные вещи — премию и индексацию зарплаты.

«Индексация не премия и не решение руководителя по своему усмотрению. Это обязанность работодателя: когда цены растут, на ту же зарплату можно купить меньше», — подчеркивает эксперт.

Причем касается это и частных компаний, и государственных учреждений. Единого срока индексации для всех работодателей в Трудовом кодексе нет, как нет и требования повышать зарплату строго на величину официальной инфляции. Но если компания установила собственные правила и сроки, соблюдать их она обязана.

Есть и другая ловушка: повышение оклада после перевода на новую должность или премия за выполнение плана еще не индексация. Работодатель может увеличить зарплату за дополнительные обязанности, но это не означает, что он компенсировал рост цен.

«Если человеку повысили оклад после перехода на новую должность или дали премию за выполнение плана, это само по себе еще не говорит о том, что зарплату пересмотрели с учетом роста цен. Здесь важно смотреть, по каким правилам и по какой причине изменили оплату», — говорит Горелкина.

Зарплата растет, а денег больше не становится

«О всеобщем зарплатном кризисе говорить рано. Отказ от премии не равен снижению оклада. При этом я жду почти нулевого прироста реальных доходов. Если спрос ослабнет, часть работодателей просто заморозит оклады», — прогнозирует доцент Финансового университета при Правительстве Юлия Бузыкова.

Доцент кафедры управления персоналом Государственного университета управления Екатерина Каштанова говорит, что зарплаты слишком сильно оторвались от производительности труда. В 2026 году реальные зарплаты выросли в среднем на 10–11%, тогда как производительность — всего на 11,5%.

Получается, предприятия платят всё больше, а производят не намного больше прежнего. Несколько лет работодатели решали кадровые проблемы деньгами: переманивали сотрудников, повышали оклады, пытались остановить текучесть. Внедрять новые технологии и перестраивать производство было сложнее, чем просто предложить человеку более высокую зарплату.

«Работодатели закрывали деньгами структурные дыры: кадровый голод, высокую текучесть и критическое отставание в автоматизации: с 2022 года перекупить сотрудника было дешевле, чем внедрять сложные новые технологии», — объясняет Каштанова.

Теперь этот ресурс, по мнению эксперта, исчерпан. В 2027 году рост реальных зарплат может замедлиться до 1–1,5%, что фактически означает стагнацию. С будущего года, считает экономист, начнется жесткий отбор: компании, которые не смогут автоматизировать процессы и повысить производительность, рискуют проиграть конкурентам или вовсе уйти с рынка. А зарплаты оставшихся работников будут расти уже не просто потому, что специалистов не хватает, а в соответствии с реальной отдачей от их труда.