Кроссовер Volga K50 на XXIX Петербургском международном экономическом форуме. Источник: Эрик Романенко / ТАСС

Поменять эмблему на капоте проще, чем придумать новый автомобиль. В России уже продают Tenet T7 вместо привычного Chery Tiggo 7L, выпускают Jeland J7 — близнеца Jaecoo J7, а возрожденная Volga предлагает кроссовер K50, в котором без труда угадывается Geely Monjaro. Внешнее сходство очевидно. Но есть ли разница в двигателях, комплектациях и ценах? «Фонтанка» сравнила три пары автомобилей.

В качестве вишенки на торте в конце статьи мы расскажем, сколько оригинальные версии этих машин стоят у себя на родине в Китае. Слабонервных просим заранее отойти от экранов — вам будет больно.

Те же автомобили — с оговорками

Член совета директоров ГК «Автополе» и вице-президент ассоциации РОАД Сергей Вайнер в разговоре с «Фонтанкой» был категоричен.

Никакой разницы нет между оригинальным китайцем и его российским двойником. Сергей Вайнер член совета директоров ГК «Автополе» (холдинг СКСР), вице-президент ассоциации РОАД

По оценке эксперта, речь идет прежде всего о переносе производства. Автомобили, которые раньше поставлялись под китайскими марками, начинают выпускать на российских заводах и продавать под другими названиями. Но новая эмблема не означает появления принципиально новой машины.

Директор департамента продаж новых автомобилей ГК «РОЛЬФ» Николай Иванов оценил ситуацию несколько осторожнее.

«По технической начинке и оснащению китайские модели и их российские версии, как правило, очень похожи и практически повторяют друг друга», — считает он.

И всё же полностью одинаковыми эти автомобили назвать нельзя. При сравнении конкретных комплектаций обнаруживаются различия. Где-то российская версия получает дополнительное оборудование, где-то, наоборот, лишается опций, которые были у китайского оригинала.

Разница есть и в ценах. Причем далеко не всегда она оказывается в пользу машины местной сборки.

Сколько стоит новая эмблема

Начнем с ценников. Для сравнения возьмем стоимость автомобилей без скидок за кредит и трейд-ин. Такие программы способны уменьшить цену на сотни тысяч рублей, но воспользоваться ими может не каждый покупатель.

У первой пары всё просто. Переднеприводный Jaecoo J7 в комплектации «Актив» стоит 2 849 000 рублей. Ровно столько же просят за Jeland J7 в начальной комплектации «Комфорт». Это следует из прайс-листа Jaecoo и цен российского бренда Jeland.

В последнем доступном прайс-листе Chery Tiggo 7L переднеприводная комплектация «Актив» оценивалась в 2 735 000 рублей. За аналогичный Tenet T7 сейчас просят 2 830 000 рублей — на 95 000 больше. Правда, есть важная оговорка: прайс Chery относится к автомобилям 2025 года выпуска, тогда как у Tenet указаны цены на машины 2026 года. Поэтому напрямую оценивать изменение стоимости после перехода на российскую сборку по этим цифрам не совсем верно, но некоторое представление составить можно.

А вот третья пара преподносит сюрприз. Обновленный Geely Monjaro в базовом исполнении Luxury стоит 4 599 990 рублей, тогда как Volga K50 «Комфорт» предлагается за 4 349 000 рублей. Получается, российский кроссовер дешевле на 250 990 рублей.

Николай Иванов обращает внимание на то, что сравнивать автомобили правильно в один и тот же период. Особенно если один появился на рынке значительно раньше другого.

«Если исходная модель продавалась несколько месяцев назад и ее российская версия появилась в продаже только сейчас, разница в ценниках во многом отражает то, как за это время изменились условия рынка», — объясняет эксперт.

По его словам, на стоимость влияют не только курс валют и спрос, но и программы поддержки импортеров и дистрибьюторов, которые регулярно пересматриваются.

Поэтому разберемся, что стоит за ценниками каждой пары.

Jaecoo J7 и Jeland J7: одинаковая цена, но разные комплектации

Начнем с Jaecoo J7 и его российского родственника Jeland J7. За основу сравнения возьмем обновленный Jaecoo J7, который производитель обозначает словом «новый». Именно с этой версией логично сопоставлять Jeland: так мы не будем путать различия между марками с изменениями, которые сам Jaecoo получил после обновления.

Jeland J7 Источник: скриншот с сайта Jelandrus.ru

По технике автомобили практически идентичны: турбированные двигатели объемом 1,6 литра и семиступенчатая роботизированная коробка передач. Переднеприводные версии развивают 150 лошадиных сил, полноприводные — 186.

Совпадают и цены нескольких комплектаций. Переднеприводный «Престиж» стоит 3 109 000 рублей как у Jaecoo, так и у Jeland. Полноприводный «Престиж» обе марки оценивают в 3 409 000 рублей.

Но дальше начинаются различия. Например, у Jaecoo есть полноприводная комплектация «Комфорт» за 3 259 000 рублей. У Jeland такой версии нет — желающему купить машину с полным приводом придется выбирать как минимум более дорогой «Престиж» за 3 409 000 рублей. Разница — 150 000 рублей.

Зато российская марка предлагает комплектацию «Престиж+», которой нет в линейке обновленного Jaecoo. Как сообщает Jeland, она отличается 19-дюймовыми колесными дисками, электрорегулировкой поясничного упора водительского кресла, а также памятью настроек сиденья и зеркал. Переднеприводный «Престиж+» дополнительно получает ряд электронных помощников, в том числе автоматическое переключение дальнего света и систему помощи при движении в пробках.

За всё это придется доплатить 50 000 рублей относительно базовой модели. Переднеприводный Jeland J7 «Престиж+» стоит 3 159 000 рублей, полноприводный — 3 459 000 рублей.

То есть при одинаковых двигателях и коробках покупатель получает немного другую линейку комплектаций. Можно сэкономить на полном приводе, выбрав Jaecoo, или доплатить за дополнительный комфорт в исполнении Jeland «Престиж+».

И здесь у покупателя пока что сохраняется выбор. Несмотря на появление Jeland, Jaecoo J7 не исчез с российского рынка: в ноябре обе модели одновременно присутствуют в предложениях официальных дилеров.

Chery Tiggo 7L и Tenet T7: почти одинаковые авто с разными ценниками

Российский Tenet T7 фактически занял место Chery Tiggo 7L. Причем сходство этих машин гораздо глубже, чем просто одинаковый силуэт.

Tenet T7 Источник: скриншот с сайта Tenet.ru

У них полностью совпадают размеры кузова: длина составляет 4553 мм, ширина — 1862 мм, высота — 1696 мм. Колесная база у обоих равна 2670 мм.

Под капотом — одинаковый 150-сильный турбомотор объемом 1,6 литра. С ним работает семиступенчатая роботизированная коробка передач. Обе модели выпускались в переднеприводном и полноприводном исполнениях.

Но если посмотреть на опубликованные цены, российский двойник оказывается дороже.

За начальный Tenet T7 «Актив» просят на 95 000 рублей больше, чем было указано для Chery Tiggo 7L в аналогичной комплектации. При этом более мощного мотора или иной коробки передач покупатель не получает.

Та же картина складывается при сравнении более дорогих версий. Переднеприводный Tenet T7 «Прайм» оценивается в 3 005 000 рублей против 2 940 000 рублей у Chery разница составляет 65 000 рублей.

Полноприводный «Прайм» от Tenet стоит 3 210 000 рублей, тогда как у Chery такая комплектация оценивалась в 3 140 000 рублей. Здесь разница достигает 70 000 рублей.

Отличия не ограничиваются только ценой. В линейке Tiggo 7L была богатая полноприводная комплектация «Ультра». Среди ее особенностей — адаптивный круиз-контроль, система удержания автомобиля в полосе движения и вентиляция передних сидений.

У нынешнего Tenet T7 представлены комплектации «Актив» и «Прайм». Прямого аналога «Ультры» с таким набором оборудования в продаже нет.

Получается, по опубликованным прайсам Tenet T7 стоит дороже Chery Tiggo 7L 2025 года в сопоставимых комплектациях. Тем не менее считать эту разницу результатом перехода на российскую сборку нельзя: сравниваются автомобили разных годов выпуска. Кроме того, в нынешней линейке Tenet нет аналога наиболее оснащенной версии Chery «Ультра».

С доступностью китайского оригинала ситуация сложнее. Весной текущего года издание Motor сообщало, что запасы Chery Tiggo 7L у официальных дилеров закончились. Однако осенью предложения о продаже модели вновь встречаются, в том числе автомобилей 2026 года выпуска. При этом на рынке уже широко представлен Tenet T7 российской сборки. Насколько велик выбор между двумя моделями на практике, зависит от наличия конкретных комплектаций у дилеров.

Geely Monjaro и Volga K50: российская версия дешевле

Пожалуй, самая неожиданная ситуация — у Geely Monjaro и Volga K50. Здесь российская модель оказывается дешевле китайского оригинала на четверть миллиона. При этом значительную часть оборудования удалось сохранить.

Volga K50 Источник: скриншот с сайта Volga.auto

Начнем с техники. Оба кроссовера оснащаются двухлитровым турбированным двигателем мощностью 238 лошадиных сил, восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.

Размеры кузова тоже совпадают: 4770 мм в длину, 1895 мм в ширину и 1689 мм в высоту. Колесная база составляет 2845 мм.

В базовой комплектации Volga K50 «Комфорт» за 4 349 000 рублей уже есть панорамная крыша с люком, трехзонный климат-контроль, вентиляция водительского кресла, его массаж и адаптивный круиз-контроль.

Иными словами, более низкая цена вовсе не означает, что из машины убрали все дорогие опции. У обновленного Geely Monjaro Luxury за 4 599 990 рублей многие из перечисленных функций тоже входят в стандартное оснащение.

Впрочем, полностью одинаковыми автомобили не становятся. Например, у базовых Geely Monjaro Luxury и Volga K50 «Комфорт» нет шумоизоляционных лобового и передних боковых стекол. У обеих моделей такое оборудование появляется в более дорогих комплектациях. При этом Volga K50 «Премиум» стоит 4 649 000 рублей, а Geely Monjaro Flagship — 4 899 990 рублей. Таким образом, и при сравнении этих версий российский кроссовер оказывается дешевле на 250 990 рублей.

За эти деньги покупатель дополнительно получает адаптивную подвеску с регулируемой жесткостью амортизаторов, проекционный дисплей, вентиляцию переднего пассажирского кресла и систему контроля слепых зон.

Получается, что базовая K50 позволяет сэкономить существенную сумму, сохранив большинство привычных функций комфорта. Но если покупателю нужны некоторые дополнительные опции, придется смотреть в сторону более дорогой комплектации.

Важно отметить: официальные поставки Geely Monjaro в Россию уже прекращены. Об этом еще в начале октября рассказал изданию «Дром» заместитель генерального директора российского представительства Geely Алексей Марков. По его словам, компания больше не может заказывать в Китае автомобили Monjaro, Atlas и Preface.

Для покупателей прекращение импорта не означает мгновенного исчезновения Monjaro из автосалонов. Дилеры продолжают продавать автомобили, которые остались на складах. Но когда эти запасы закончатся, приобрести новый Monjaro через официальную дилерскую сеть может стать значительно сложнее.

А сколько эти машины стоят в Китае?

Если заглянуть в китайские прайс-листы, разница в стоимости автомобилей становится еще заметнее. Ближайшие родственники российских кроссоверов на родине нередко стоят почти вдвое дешевле, а иногда и того меньше. Причем речь идет не о распродажах или специальных предложениях, а об официальных рекомендованных ценах производителей без учета скидок. Для сравнения мы пересчитали юани в рубли по курсу российского Центробанка, действовавшему 16 ноября, — 12,3149 рубля за юань.

Начнем с Jaecoo J7 и Jeland J7. В Китае их близкий родственник продается под названием Chery Tiggo 7 High Energy. На официальном сайте Chery представлены две комплектации с 1,5-литровым турбомотором стоимостью 87 900 и 97 900 юаней. В пересчете на российскую валюту это примерно 1,08–1,21 миллиона рублей.

Для сравнения: начальные версии Jaecoo J7 и Jeland J7 в России оцениваются в 2 849 000 рублей каждая без учета скидок. Получается, разница с самой доступной китайской версией превышает 1,7 миллиона рублей.

Правда, сравнение не совсем прямое. Китайский Tiggo 7 High Energy оснащается 1,5-литровым турбомотором и шестиступенчатой роботизированной коробкой передач, тогда как базовые российские модели получили двигатель объемом 1,6 литра мощностью 150 лошадиных сил и семиступенчатый «робот». Есть небольшие различия и в размерах кузова. Но разница не то чтоб на без малого два миллиона.

Не менее любопытная ситуация с Chery Tiggo 7L и Tenet T7. Здесь легко запутаться в названиях: в самом Китае под именем Tiggo 7L теперь продается другой кроссовер. Поэтому с российским Tenet T7 правильнее сравнивать Chery Tiggo 7 Plus — модель того же семейства, близкую ему по технической основе.

На китайском сайте Chery представлены две версии Tiggo 7 Plus с 1,6-литровым турбомотором и семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Они стоят 109 900 и 119 900 юаней, или примерно 1,35–1,48 миллиона рублей. Есть и более дешевые модели с двигателем объемом 1,5 литра и вариатором, но для сравнения мы взяли автомобили с более близкими силовыми агрегатами.

В России Tenet T7 с 1,6-литровым турбомотором и семиступенчатым «роботом» начинается с 2 830 000 рублей без учета скидок. Получается, он примерно вдвое дороже китайского родственника с аналогичным сочетанием объема двигателя и типа коробки передач.

Полностью одинаковыми и эти автомобили не назовешь: китайский Tiggo 7 Plus в указанных версиях развивает 197 лошадиных сил, тогда как российский Tenet T7 — 150. Различается и набор оборудования. Но не так сильно, как цена.

Наконец, Geely Monjaro, известный в Китае под названием Geely Xingyue L. Здесь можно найти особенно близкий по технике вариант. В 2025 году полноприводный кроссовер с двухлитровым турбомотором мощностью 238 лошадиных сил и восьмиступенчатым автоматом оценивался в 179 700 юаней. По курсу ЦБ это около 2,21 миллиона рублей.

Это практически вдвое меньше стоимости Volga K50, которая в России начинается с 4 349 000 рублей без учета скидок. За оригинальный Geely Monjaro в российском прайсе указана цена от 4 599 990 рублей.

При этом в Китае уже продается обновленный Xingyue L с более мощным, 272-сильным двигателем. Его официальная цена в полноприводном исполнении осталась прежней — 179 700 юаней. Таким образом, даже после обновления китайский кроссовер сохраняет значительное преимущество в цене перед российскими родственниками.

Разница впечатляет, но дело тут не только в наценке российских продавцов. На конечную стоимость авто влияют налоги, логистика, особенности производства и локализации, утилизационный сбор, комплектации и требования к автомобилям для разных рынков. Кроме того, производители самостоятельно определяют ценовую политику в каждой стране.

Что меняется на российском заводе

Сходство двигателей, коробок передач и комплектаций не означает, что локализация сводится исключительно к замене эмблемы.

Николай Иванов обращает внимание, что при полноценной сборке автомобиля в России производитель может учитывать особенности эксплуатации в местном климате. В частности, речь идет о защите кузова и подготовке машин к зимним условиям.

Однако это не значит, что российская версия гарантированно будет лучше приспособлена к морозам. Например, Geely и для Monjaro под собственной маркой заявляет комплексную подготовку к российским условиям. В оснащение входят многочисленные обогревы, включая лобовое стекло, рулевое колесо и сиденья.

А вот организация производства действительно меняется. Tenet T7 выпускают на заводе «АГР» в Калуге. Как сообщала компания, производство организовано по полному циклу — со сваркой, окраской и сборкой кузовов.

Jeland J7 производят на предприятии того же холдинга в петербургских Шушарах. О запуске производства на этой площадке ранее рассказывала «Фонтанка».

По информации Jeland, при производстве автомобилей скрытые полости кузова обрабатывают воском, а днище защищают дополнительными антикоррозийными, антигравийными и шумоизоляционными материалами.

Volga K50 собирают в Нижнем Новгороде. Производитель подтверждает, что с августа 2026 года выпуск автомобилей включает сварку, окраску и сборку.

Компания также заявляет об использовании российских компонентов, в частности аккумуляторов, колесных дисков и шин.

Выбор, который постепенно исчезает

Сергей Вайнер предлагает смотреть на происходящее шире. По его мнению, перенос производства в Россию связан прежде всего с изменением экономических условий работы автопроизводителей.

Одним из главных факторов становится утилизационный сбор. В России предусмотрено его дальнейшее повышение вплоть до 2030 года. Для импортируемых машин это означает дополнительные расходы, которые в конечном счете отражаются на розничной цене.

Производители, выпускающие автомобили в России и выполняющие требования к локализации, могут рассчитывать на меры государственной поддержки. При этом размер поддержки зависит не от названия бренда, а от выполнения установленных условий.

Вайнер считает, что в перспективе такое положение дел будет делать импортные автомобили всё менее конкурентоспособными.

В качестве примера эксперт приводит возможный рост стоимости машин, которые в 2025–2026 годах продавались за 4,5–5 миллионов рублей. По его оценке, к 2030 году сопоставимый импортный автомобиль может приблизиться по цене к 10 миллионам рублей.

Еще жестче перспективы оценивает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. В разговоре с «Фонтанкой» он отметил, что дальнейшее повышение утильсбора практически закроет возможность массового импорта автомобилей, производство которых не локализовано в России.

У россиян выбора не будет. Они будут есть что дают и должны будут сказать за это большое человеческое спасибо, что вообще что-то есть. Антон Шапарин вице-президент Национального автомобильного союза

По словам эксперта, запланированное до 2030 года повышение утильсбора сделает положение импортеров всё более сложным.

«Кто не локализовался, тот, соответственно, с рынка будет просто вынесен вперед ногами. Поэтому можно сравнивать, не сравнивать, это не играет никакой роли. Россияне будут вынуждены покупать что есть», — уверен он.

И этот сценарий уже начинает реализовываться сразу в нескольких случаях. После появления Tenet T7 его китайский родственник Chery Tiggo 7L стал заметно менее доступным на дилерском рынке. Теперь покупателю преимущественно предлагают российскую версию знакомого автомобиля.

Похожая история развивается с Geely Monjaro и Volga K50. Пока обе модели можно найти в продаже, но официальный импорт Monjaro уже прекращен. Дальнейший выбор будет зависеть от того, сколько китайских кроссоверов останется у дилеров.

С Jaecoo J7 и Jeland J7 ситуация пока другая. В ноябре у официальных дилеров еще можно найти автомобили обеих марок, причем 2026 года выпуска. Поэтому у покупателя сохраняется возможность сравнить цены и комплектации. Правда, как долго обе модели будут продаваться параллельно, пока неизвестно.