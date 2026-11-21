Извержения более 70 вулканов могут произойти в любой момент. Об этом сообщил младший научный сотрудник Единой геофизической службы РАН, геолог, сейсмолог Андрей Клянчин.
Большая часть таких вулканов расположена на Камчатке и Курильских островах. Они входят в «Тихоокеанское огненное кольцо». Как объяснил Клянчин, это одна из самых активных сейсмических зон планеты.
«Извержения вулканов на Камчатке и Курильских островах могут произойти в любой момент, но их вероятность и масштаб зависят от текущей сейсмической и вулканической активности. В настоящее время эксперты прогнозируют продолжение и усиление активности сразу нескольких вулканов в ближайшее время», — сказал сейсмолог.
Сильные землетрясения могут дополнительно провоцировать извержения и обвалы, предупредил Клянчин. Такое уже происходило ранее. Например, землетрясение с магнитудой 8,8 у берегов Камчатки летом 2025 года стало спусковым крючком для извержения вулкана Крашенинникова с пепловыми выбросами до восьми километров над уровнем моря.
В Курило-Камчатском регионе насчитывается 68 действующих вулканов. Ежегодно там извергаются три — пять из них, уточнил ученый в беседе с РИА Новости.