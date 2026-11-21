Ожидается усиление активности сразу нескольких вулканов в ближайшее время Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Извержения более 70 вулканов могут произойти в любой момент. Об этом сообщил младший научный сотрудник Единой геофизической службы РАН, геолог, сейсмолог Андрей Клянчин.

Большая часть таких вулканов расположена на Камчатке и Курильских островах. Они входят в «Тихоокеанское огненное кольцо». Как объяснил Клянчин, это одна из самых активных сейсмических зон планеты.

«Извержения вулканов на Камчатке и Курильских островах могут произойти в любой момент, но их вероятность и масштаб зависят от текущей сейсмической и вулканической активности. В настоящее время эксперты прогнозируют продолжение и усиление активности сразу нескольких вулканов в ближайшее время», — сказал сейсмолог.

Сильные землетрясения могут дополнительно провоцировать извержения и обвалы, предупредил Клянчин. Такое уже происходило ранее. Например, землетрясение с магнитудой 8,8 у берегов Камчатки летом 2025 года стало спусковым крючком для извержения вулкана Крашенинникова с пепловыми выбросами до восьми километров над уровнем моря.