Где производят продукты марки «Зеленая линия» Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

А вы знали, что продукты из бюджетного и премиального сегментов могут производить на одних и тех же заводах? Например, свинину под маркой «Каждый день» для «Ашана» выпускает ООО «Филье Проперти». На этом же предприятии делают фарш для «ВкусВилла», который стоит значительно дороже.

В этот раз выясняем, кто и на каких предприятиях производит продукты под маркой «Зеленая линия» для «Перекрестка». Подробности — материале MSK1.RU.

Что известно про марку «Зеленая линия»

«Перекресток» принадлежит компании X5 Group, в который также входят «Пятерочка» и «Чижик» Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

«Зеленая линия» — собственная торговая марка (СТМ) сети «Перекресток», под которой продают продукты для здорового питания. Такие бренды принадлежат торговым сетям, а не заводам-изготовителям. Ретейлер определяет требования к составу, качеству и упаковке товара, а непосредственно его производство чаще всего заказывает у сторонних предприятий. При такой модели один и тот же завод может выпускать продукцию под несколькими торговыми марками.

«Зеленую линию» запустили в 2018 году. Изначально в линейку входили натуральные молочные продукты с коротким сроком годности, а затем ассортимент расширили: в нем появились мясо, сыры, хлеб, выпечка, бакалея, напитки и готовая еда.

По информации «Перекрестка», продукты «Зеленой линии» выпускают на локальных производствах — фабриках, фермерских хозяйствах и мануфактурах. Мы выяснили, кто именно стоит за этой продукцией, в каких регионах находятся предприятия и какие еще известные бренды они производят.

Те же заводы выпускают сыры для «ВкусВилла»

Под маркой «Зеленая линия» выпускается большой ассортимент сыров Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

В ассортименте «Зеленой линии» есть как привычные сорта, так и свежие итальянские сыры. Например, моцарелла (200 г) стоит 179,99 рубля, страчателла (150 г) — 349,99 рубля, а моцарелла мини в рассоле (380 г) — 186,99 рубля.

Моцареллу мини для сети производит ООО «Сыроварня „Волжанка“» из города Волгореченска Костромской области. Предприятие работает с 2013 года и специализируется на свежих и рассольных сырах. Помимо продукции для торговых сетей, здесь выпускают сыры под собственной маркой «Сыроварня „Волжанка“». В ассортименте предприятия — моцарелла, буррата, рикотта, камамбер, халуми и другие сорта.

ООО «Сыроварня „Волжанка"» зарегистрировано 8 июля 2011 года в городе Волгореченске Костромской области. Компания специализируется на производстве сыра и сырных продуктов. Основной владелец компании — Алексей Костин (98% долей). Еще по 1% принадлежат его дочери и сыну — Анне и Максиму Костиным. В 2025 году выручка компании составила 976,8 миллиона рублей — на 0,9% больше, чем годом ранее (968,3 миллиона рублей). При этом чистая прибыль сократилась более чем втрое: с 49,6 миллиона до 14,7 миллиона рублей.

В «Азбуке вкуса» моцарелла от производителя «Сыроварня „Волжанка“» стоит 234 рубля. Аналогичный сыр «Зеленой линии», выпущенный на том же заводе, обойдется в 179 рублей Источник: сайт «Азбуки Вкуса»

Другой поставщик — ООО «Городецкая сыроварня» из Нижегородской области. Компания производит для «Зеленой линии» моцареллу. На предприятии также делают сыры для «ВкусВилла»: например, камамбер и сыры с голубой плесенью. Всего в ассортименте сыроварни около 40 позиций, включая мягкие сыры, продукты с белой и голубой плесенью.

ООО «Городецкая сыроварня» зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 2020 году. Основное направление деятельности — производство сыра и сырных продуктов. Предприятие находится в деревне Курцево Городецкого округа. Единственный владелец компании — Сергей Седов, ему принадлежат 100% акций. В 2025 году выручка компании составила 1,43 миллиарда рублей, а чистая прибыль — 20,4 миллиона.

«Городецкая сыроварня» в Нижнем Новгороде также производит сыры для собственной торговой марки «ВкусВилл». Например, сыр с голубой плесенью «Блю Чиз» стоит 392 рубля за 140 граммов Источник: vkusvill.ru

Еще один изготовитель — ЗАО «Сыродельный комбинат „Ленинградский“» из Краснодарского края. Он производит для «Перекрестка» сыр маасдам. На предприятии также выпускают продукцию под марками «Белые Вершины», Profi Cheese, «Староминский сыродел» и другие.

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ЗАО «Сыродельный комбинат „Ленинградский “» зарегистрировано 1 апреля 2011 года в станице Ленинградской Краснодарского края. Основное направление деятельности — производство молочной продукции. Комбинат входит в группу компаний „Доминант“. Генеральный директор — Николай Герасимов. Контрольный пакет акций комбината (98,27%) принадлежит ООО «Южный Холдинг». Конечными бенефициарами компании являются Павел и Светлана Демидовы. В 2025 году фирма заработала 12 миллиардов рублей — на 19,1% больше, чем в 2024-м. Чистая прибыль за год выросла с 250,2 миллиона до 314,2 миллиона рублей.

Стоит такой сыр 269 рублей за 180 граммов Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Легкий сыр 30% «Зеленой линии» производит курская компания ООО «Сырная долина». Предприятие выпускает продукцию под собственным названием, в том числе сыры «Король Эдуард», «Горный» и «Базирон с пажитником». В ассортименте также есть российский, голландский, костромской сыры, моцарелла, сулугуни и безлактозная продукция.

Сыры марки «Сырная долина» находятся примерно в одной ценовой категории с продуктами от «Зеленой линии» Источник: perekrestok.ru

ООО «Сырная долина» зарегистрировано 12 февраля 2013 года в селе Отрешково Курской области. Компания специализируется на производстве сыров и молочной продукции. На предприятии выпускают полутвердые и рассольные сыры, сливочное масло. У производителя есть собственный молокоперерабатывающий завод. Единственный владелец компании — Белла Багаева. В 2025 году выручка компании составила 4,3 миллиарда рублей, а чистая прибыль — 95,5 миллиона.

Кстати, масло сливочное «Зеленая линия» производят также на заводе «Сырная долина» в Курской области Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Откуда привозят молоко

Под маркой «Зеленая линия» продается несколько видов молока разной жирности — 1%, 2,5% и 3,2% Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Молоко «Зеленой линии» производит ОАО «Ядринмолоко» из Чувашской Республики. У предприятия есть собственная марка — «Наша Корова». Кроме того, завод выпускал молоко для торговой сети «Чижик» под брендом «Светаево», а также продукцию для бюджетной марки «Моя цена» из «Магнита».

Разница в цене между продукцией одного производителя небольшая. Например, в «Перекрестке» молоко «Зеленой линии» жирностью 2,5% в упаковке 900 миллилитров стоит 81,99 рубля. Такая же цена указана на молоко «Нашей Корова» той же жирности и объема. Чуть дешевле у «Светаево» — 79 рублей.

ОАО «Ядринмолоко» — молочное предприятие, основанное в Ядрине Чувашской республики. Компания зарегистрирована в 1993 году. Основной вид деятельности — производство молока и молочной продукции. 100% акций компании принадлежат Роману Малову. По итогам 2025 года выручка предприятия составила 7,1 миллиарда рублей, чистая прибыль — 878,9 миллиона.

Завод один, а цены разные

Пельмени «Зеленая линия» стоят от 300 до 900 рублей в зависимости от того, из какого мяса они приготовлены Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Под маркой «Зеленая линия» продается несколько видов пельменей: с курицей, индейкой, мясом кролика, говядиной и свининой. Их производят разные предприятия в нескольких регионах России.

Пельмени с курицей (500 граммов) и индейкой (800 граммов) выпускает ООО «Деликатесы Сибири» из рабочего поселка Москаленки Омской области. Фирма специализируется на замороженных полуфабрикатах и преимущественно работает с торговыми сетями по модели производства товаров под собственными торговыми марками (СТМ) крупных компаний.

Помимо «Зеленой линии», предприятие делает пельмени под марками «ВкусВилл» и «Самокат», а также вареники для Ozon fresh. Среди партнеров завода также указаны «Лента», METRO, «Перекресток», «Магнит» и «Пятерочка».

Еще один производитель — ООО «Алтайхолод» из Барнаула. Компания выпускает пельмени с говядиной и свининой (800 граммов). При этом предприятие известно прежде всего как изготовитель мороженого под собственной маркой «Русский Холод». Кроме того, у фирмы есть марка кисломолочной продукции «Алтайская буренка».

Пельмени из мяса кролика (500 граммов) для «Зеленой линии» производит ООО «Кролъ и К» из деревни Клушинка Смоленской области. Компания специализируется на выращивании и переработке кроликов. Помимо пельменей, здесь выпускают фарш, котлеты, колбаски, охлажденное мясо и другие полуфабрикаты из крольчатины. Помимо «Зеленой линии», ООО «Кролъ и К» производит пельмени из крольчатины для «ВкусВилла».

Упаковка весом 600 граммов под маркой «ВкусВилл» стоит 600 рублей, а аналогичная пачка «Зеленой линии» — 919 рублей. Таким образом, пельмени одного производителя под разными марками отличаются в цене на 319 рублей.

Что известно про эти компании Узнать ООО «Деликатесы Сибири» зарегистрировано в рабочем поселке Москаленки Омской области в 2008 году. Компания специализируется на выпуске замороженных полуфабрикатов: пельменей, вареников, хинкали, блинчиков, сырников и котлет. Основной владелец компании — АО «Московский завод детского питания», которому принадлежит 90% уставного капитала. Еще 10% находятся в собственности Евгения Рыбина. Он же управляет компанией с ноября 2021 года. В 2025 году выручка компании составила 1,2 миллиарда рублей, а чистая прибыль — 80,4 миллиона. ООО «Алтайхолод» зарегистрировано в Барнауле Алтайского края в 2000 году. Основное направление деятельности — производство мороженого. Предприятие выпускает более 140 видов продукции под маркой «Русский Холод», а также замороженные полуфабрикаты, в том числе пельмени и вареники. Основной владелец компании — АО «Русский Холодъ» (99,98%), еще 0,02% принадлежат Татьяне Костюхиной. В 2025 году выручка компании составила 1,81 миллиарда рублей — на 4,6% больше, чем годом ранее (1,73 миллиарда рублей). При этом вместо чистой прибыли в 19,3 миллиона рублей, как было в 2024-м, предприятие получило убыток в 857 тысяч рублей. ООО «Кролъ и К» зарегистрировано в деревне Сергеевское Смоленской области в 2012 году. Компания специализируется на промышленном разведении кроликов, производстве и переработке их мяса. Владельцы компании — Владимир Брежнев и Олег Папушин, каждому принадлежит по 50% уставного капитала. В 2025 году выручка компании составила 1,08 миллиарда рублей, при этом чистая прибыль за год сократилась почти в 12 раз — с 42,8 миллиона до 3,5 миллиона рублей.

Где производят мясо «Зеленая линия»

Стейк из филе грудки цыпленка-бройлера продается в упаковках по 450 граммов Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

У «Зеленой линии» также есть линейка мясной продукции. Например, стейки из филе грудки цыпленка-бройлера (450 граммов) за 289 рублей производит ООО «Мега ЮРМА» из Чувашской республики. Предприятие расположено в деревне Лапсары Чебоксарского района. У компании есть собственная марка CHUVA, под которой выпускают куриное мясо, фарш, шашлык, купаты, колбаски и другие полуфабрикаты из птицы.

ООО «Мега ЮРМА» зарегистрировано в деревне Лапсары Чебоксарского района Чувашской республики в 2020 году. Компания занимается разведением птицы, производством и переработкой мяса цыплят-бройлеров. Основной владелец компании — ООО «Мегамикс Комбикорм» (99,99%). Еще 0,01% принадлежат Василию Фризену. Конечные бенефициары компании — Василий Фризен и Арсений Власов. В 2025 году выручка компании составила 6,47 миллиарда рублей — на 14,1% больше, чем годом ранее. Однако, несмотря на рост доходов, предприятие сработало в убыток, так как он увеличился почти в десять раз и достиг 666,6 миллиона рублей против 70,4 миллиона рублей в 2024 году.

Мороженое «Зеленая линия»

Мороженое «Зеленая линия» стоит в диапазоне от 100 до 900 рублей в зависимости от вкуса и упаковки Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Мороженое для «Зеленой линии» выпускает ООО «Айскейк-ЭКО» из подмосковного Долгопрудного. Помимо продукции под собственной маркой Icecake, компания изготавливает мороженое для «ВкусВилла», «Яндекс Лавки» и X5 Group под их собственными торговыми марками.

ООО «Айскейк-ЭКО» зарегистрировано 7 мая 2014 года в Московской области. Юридический адрес компании находится в деревне Грибки городского округа Мытищи, а фактическое производство — в Долгопрудном. Основное направление деятельности — производство мороженого. Основной владелец компании — Алексей Королев (90% уставного капитала). Еще 10% принадлежат Андрею Батадееву. В 2025 году выручка компании составила около 1,7 миллиарда рублей. При этом чистая прибыль за год сократилась примерно на четверть — с 67,8 миллиона рублей в 2024-м до 51,3 миллиона рублей в 2025-м.