В этом году КАЗ должен был выпустить четыре самолета Источник: ОАК / T.me

Казанский авиазавод (КАЗ) планирует через три года выйти на производство 20 самолетов Ту-214 в год. И если вы думаете, что испытываете дежавю, то не ошибаетесь: точно такие же цифры действительно звучали в 2022-м, когда производство отечественных коммерческих лайнеров только возрождалось.

Впрочем, сегодня для обывателя эта же задача может звучать уже не так призрачно. В конце концов авиазавод осваивает миллиарды на модернизацию производства (на сегодня это 60 миллиардов), наконец начались предметные разговоры об отказе от бортинженеров и о переходе на современный стандарт с двумя пилотами (Ту-214 по старинке рассчитан на трехчленный экипаж с бортинженером).

Но если посмотреть на сухие цифры, то тоска возвращается: в этом году КАЗ еще не поднял в воздух ни одного самолета. Наши коллеги из 116.RU поговорили с известным авиаэкспертом Романом Гусаровым о том, есть ли надежда.

Сколько? Да вы что, ошалели?

Планы становятся всё более расплывчатыми. Конкретные числа можно увидеть разве что в докладе главы Татарстана Рустама Минниханова президенту страны.

«Ту задачу, которая нам поставлена, 20 самолетов, я думаю, мы через три года должны решить», — пообещал Минниханов Путину в ноябре этого года.

Опустим тот момент, что такие обещания мы слышим с 2022-го и, если бы они выполнялись, мы бы уже увидели серийное производство Ту-214.

В ближайшей перспективе (хоть это и нелогично) планы еще менее определенные. То глава Минпромторга Антон Алиханов говорил, что поставки коммерческих «тушек» начнутся в 2027 году, а пока, мол, будем заниматься спецзаказом. Затем Объединенная авиастроительная корпорация уточнила, что в 2026 году авиазавод выпустит четыре самолета. Но опять же — для спецзаказчиков.

Однако и эти планы, которые озвучивались меньше полугода назад, оказались слишком оптимистичными. В лучшем случае в 2026-м самолетостроители передадут МЧС России один Ту-214. Но никаких отчетов об испытательных полетах пока не было.

Сегодня на предприятии собирают еще два самолета: один проходит окончательную сборку, второй — агрегатную. Но ведь после сборки их еще нужно испытать, оформить все бумаги, а до конца года осталось чуть больше месяца!

С планами на следующий год тоже какая-то чехарда: то восемь, то пять бортов.

«На КАЗ и конь не валялся, а вот в Иркутске…»

Роман Гусаров сравнил темпы производства Казанского и Иркутского авиазаводов: сибирские авиастроители выдадут в следующем году восемь самолетов МС-21. И в эти планы Гусаров верит.

«На сегодняшний день на заводе в Иркутске машины уже полным ходом собирают. У них план производства в следующем году — восемь машин, через год — 10. Первые четыре самолета собраны, чтобы восемь в следующем году отдать. Более того, они отчитываются, что у них первый самолет из этого контракта уже давно полетел. А на КАЗ и конь не валялся. Каким образом в Казани вдруг сразу появятся 20 самолетов? Чтобы 20 самолетов через три года построить, производство надо начинать уже сейчас», — говорит собеседник.

Причем на сборку Ту-214 следовало бы закладывать больше времени и сил, ведь из-за трехчленного экипажа его сборка более трудоемкая, чем у иркутского брата.

«Подставляют свое же начальство»

В чем же проблема? Гусаров считает, что дело не столько в процессе сборки, сколько в слишком громких и ничем не обоснованных заявлениях.

«Вот вы говорите, что с нашим авиапромом не так. Да всё с нами так! Не так с теми, кто дает пустые обещания. А потом нам кажется, что мы не смогли сделать, а потому что физически было невозможно. И американцы бы не смогли сделать. Никто бы не смог сделать в этой ситуации. Но зато были обещания космические! Причем выносят это вранье на уровень главы республики, глава республики едет к президенту, дает обещания. Вы понимаете? Люди еще и подставляют свое же начальство. И самолет хороший, и всё замечательно. Ну сделайте, елки-палки! Ну сколько же можно нас завтраками кормить?» — эмоционально выразился эксперт.

Впрочем, повторяющиеся обещания — это еще не самое абсурдное, что может случиться.

«В истории нашей гражданской авиации бывали случаи, когда торжественно самолет передавался авиакомпании — с прессой, с фотографированием, с цветами. А потом самолет обратно отправлялся на завод — доделываться», — говорит Гусаров.

«В 2022 году был единственным»

Почему же ОАК и его материнская компания Ростех не отказываются от выпуска Ту-214? В отличие от МС-21, это советская, отстающая от современных стандартов разработка, да и к тому же в последние годы «тушка» не использовалась для пассажирских перевозок.

Вот как на такой вопрос «Фонтанки» ответили в Ростехе:

«В условиях санкций, когда Россию отрезали от поставок иностранной авиатехники, не использовать этот задел было бы преступлением. На 2022 год это был единственный российский гражданский самолет, находившийся в высокой степени готовности. Он стал первым самолетом, прошедшим полное импортозамещение и получившим новый сертификат типа еще в конце 2025 года. Несмотря на советские корни, этот самолет имеет свои сильные стороны: он уже производится серийно, получил современный технический облик благодаря модернизации, надежен, у него накоплена хорошая история эксплуатации, он не просто так является основной машиной у спецзаказчиков, включая СЛО „Россия“. Уверены, потребность в нем будет и у гражданских авиакомпаний».