Текущий эпидсезон отличается от предыдущего Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Пик заболеваемости гриппом произойдет уже в ближайшие месяцы. Однако для начала пандемии вирусу потребуются значительные изменения. Рассказываем о том, когда ждать особенной активности заболевания и чего действительно стоит бояться.

«Предсказать точно мы не можем, но научно обоснованное предположение состоит в том, что в январе будет пиковая заболеваемость вирусами гриппа. Это на 90% так», — предупредил академик РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов.

Обычно пик заболеваемости гриппом приходится на конец декабря — январь, но иногда происходит сдвиг. Такое уже происходило в сезоне 2024/25 годов, когда рост заболеваемости произошел в марте.

Наступающий эпидемический сезон будет сочетать в себе циркуляцию вариантов свиного (H1N1) и гонконгского (H3N2) подтипов гриппа А, а также один из подтипов вируса гриппа типа B, уточнил ученый в беседе с РИА Новости. По данным Минздрава России, в прошлом сезоне 2025/26 годов, как и в 2023/24-м, доминировал подтип H3N2, а H1N1 практически не циркулировал.

Свиной грипп — это острая респираторная инфекция, вызываемая штаммом A(H1N1) вируса гриппа А, которая впервые массово проявила себя во время пандемии 2009 года. Помимо типичных гриппозных симптомов нередко сопровождается желудочно-кишечными проявлениями (тошнотой, диареей), отличается быстрым развитием тяжелого состояния и особенно опасен для молодых взрослых и беременных. Гонконгский грипп — острая респираторная инфекция, вызванная штаммом A(H3N2) вируса гриппа А, получившая название после вспышки в Гонконге в 1968 году. Отличается выраженной интоксикацией и склонностью к быстрому поражению нижних дыхательных путей, из-за чего особенно высок риск пневмонии у пожилых людей. Грипп B — острая респираторная инфекция, вызываемая вирусом гриппа типа B, который циркулирует преимущественно среди людей и чаще провоцирует локальные вспышки, а не пандемии. Характеризуется резким подъемом температуры до 38–39 градусов, выраженной болью в мышцах и суставах, нередко протекает с сильным кашлем и першением в горле, наибольшую угрозу представляет для детей младшего возраста.

Пандемия же возможна при появлении типа A с генами от животных, рассказали во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Такой вирус способен заражать людей и эффективно передаваться от человека к человеку. При таком сценарии у населения еще не будет коллективного иммунитета.

«Из-за столь значительных изменений в структуре вируса у большинства населения практически отсутствует иммунитет, что позволяет пандемии стремительно распространяться по всему миру, причем зачастую вне рамок привычного сезона», — уточнили в ВОЗ.

Грипп типа А — это острая вирусная инфекция дыхательных путей. Он часто вызывает сезонные эпидемии и способен приводить к пандемиям из-за способности быстро меняться и поражать людей разных возрастов, а также животных. Это заболевание может вызывать осложнения, включая пневмонию, бронхит, отит, синусит или обострение хронических болезней. Наиболее подвержены повышенному риску тяжелого течения дети младшего возраста, пожилые, беременные, а также люди с хроническими заболеваниями или иммунодефицитом.