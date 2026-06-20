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Здоровье Неловко спросить «Надо быть осторожнее»: диетолог — о том, помогут ли БАДы похудеть и сохранить молодость. Видео

«Надо быть осторожнее»: диетолог — о том, помогут ли БАДы похудеть и сохранить молодость. Видео

Эксперт из Ярославля дала рекомендации, чему верить точно не стоит

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Диетолог PsyDi Clinic — о том, помогут ли БАДы похудеть и сохранить молодость

Источник:

Елена Вахрушева / Городские медиа

На просторах интернета так много советов по похудению и сохранению красоты, что можно запутаться и задаться вопросом: а точно ли мне это надо? Диетолог из Ярославля Евгения Жарикова рассказала, каким рекомендациям верить стоит, а какие — всего лишь очередной миф.

В этой подборке — пять вопросов о популярных БАДах для похудения.

Шелуха подорожника поможет похудеть

Слово «псиллиум» в последнее время чаще стали упоминать многие приверженцы здорового питания. Продукт позиционируют как суперфуд, якобы содержащий очень много полезных веществ.

Как рассказала диетолог, псиллиум — это шелуха семян подорожника, которая является естественной клетчаткой.

Продукт и правда может оказывать положительный эффект на организм, например способствовать регулярности стула и очищению организма, нормализовать метаболизм и снижать вес. Продукт можно добавлять в еду и воду.

Однако людям с аллергией на подорожник, а также с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта и склонным к диарее не стоит экспериментировать с псиллиумом.

Коллаген в порошке — пустышка?

Популярностью среди тех, кто хочет держать себя в форме и всегда выглядеть красиво, пользуется сухой коллаген. В настоящее время его можно найти в разных формах: это и таблетки, и порошок, и желе, и прочие варианты.

<p>Евгения Жарикова</p><p>Евгения Жарикова</p>

Коллаген — это белок, который составляет основу соединительных тканей в организме, таких как кожа, кости, хрящи и сухожилия. Он поддерживает структуру кожи, обеспечивает ее упругость и эластичность, улучшает здоровье суставов.

Евгения Жарикова

диетолог-терапевт

Вещество в сухом виде, по словам диетолога, может быть полезно для организма, поскольку также действует на восстановительные процессы. Однако лучше комбинировать его потребление с естественными источниками вещества.

Хлорофилл подарит вторую молодость

Еще одной модной тенденцией у последователей здорового питания стало употребление жидкого хлорофилла. В интернете обсуждают, что продукт может очистить кровь от токсинов, улучшить цвет лица и работу многих органов.

<p>Евгения Жарикова</p><p>Евгения Жарикова</p>

Хлорофилл — это биологически активная добавка. Он действительно улучшает метаболизм, состояние слизистой оболочки желудка и кишечника. Однако воздействует на щитовидную железу.

Евгения Жарикова

диетолог-терапевт

— С хлорофиллом надо быть осторожнее, поскольку он напрямую воздействует на нашу щитовидную железу. Людям, у которых есть заболевания этого органа или которые получают гормональную терапию, стоит принимать добавку только после консультации с врачом, — объяснила специалист.

Сахарозаменители или сахар?

Многие скупают сахарозаменители в надежде, что так их организм станет здоровее, а фигура — стройнее. Так ли это на самом деле?

По словам диетолога, единственный плюс сахарозаменителей — это отсутствие калорий. Про сахар такого не скажешь, в нем содержится необходимое количество энергетической ценности. Именно поэтому его чрезмерное употребление повышает риск сахарного диабета и ожирения.

Диетолог рассказала, почему сахарозаменители не всегда лучше сахара | Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиаДиетолог рассказала, почему сахарозаменители не всегда лучше сахара | Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Диетолог рассказала, почему сахарозаменители не всегда лучше сахара

Источник:

Юрий Скулыбердин / Городские медиа

По сути, когда мы добавляем в рацион сахарозаменители, наш организм не подвергается лишним калориям. Однако мозг так просто не обманешь.

— Организм чувствует сладкое и получает сигнал, что должны поступить калории и энергия. Но этого не происходит. Из-за этого он начинает еще сильнее требовать калории и глюкозу, — объяснила врач.

<p>Евгения Жарикова</p><p>Евгения Жарикова</p>

По итогу происходит усиление голода и повышение аппетита. Так человек может переедать больше, чем если бы употреблял сахар.

Евгения Жарикова

диетолог-терапевт

Обезжиренные продукты полезны?

В погоне за красивой фигурой мы часто грешим на жиры в составах. В магазинах на прилавках можно найти обезжиренную еду, например творог, сыр, молоко и прочее. Полезнее ли она?

— Обезжиренные продукты можно использовать в своем рационе во время похудения. Но я не рекомендую переходить на них полностью, поскольку, убирая жиры из рациона, мы перекрываем их избыточным количеством углеводов. Это нехорошо, и похудеть так точно не удастся, — рассказала врач.

Подробнее о популярных мифах диетолог рассказала в нашем видеосюжете выше.

ПО ТЕМЕ
Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Диетолог Миф Похудение БАД
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Комментарии
1
Гость
29 минут
ответ от врача - нет.
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