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Начался новый эпидсезон — чем вы рискуете заболеть

Предупреждение Роспотребнадзора

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Детские учреждения готовят к появлению зараженных | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUДетские учреждения готовят к появлению зараженных | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Детские учреждения готовят к появлению зараженных

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

В России начался сезонный подъем заболеваемости энтеровирусными инфекциями. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«В целом заболеваемость острыми кишечными инфекциями находится на среднемноголетнем уровне, что свидетельствует о стабильности ситуации. Однако последние две недели отмечено начало сезонного подъема заболеваемости энтеровирусными инфекциями», — говорится в сообщении ведомства.

Энтеровирусы — это обширная группа высокозаразных кишечных вирусов (включающая вирусы Коксаки, ECHO и полиовирусы), которые поражают слизистые оболочки дыхательных и пищеварительных путей, а также могут распространяться на нервную систему, кожу и мышцы

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что ситуацию нужно строго контролировать, особенно в разгар лета, когда дети находятся в организованных коллективах. При выявлении первого случая заболевания в любом детском учреждении, например в детском саду, летнем оздоровительном лагере или другом, требуется немедленно провести полный комплекс противоэпидемических мероприятий. Также важно вовремя вводить необходимые ограничительные и профилактические меры, чтобы не допустить распространения инфекции.

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Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Энтеровирус Роспотребнадзор Эпидсезон
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Комментарии
1
Гость
5 минут
на фото ещё не самое старое показано но и этого достаточно для понимания что лучше не болеть ибо выздороветь поможет только Бог
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Гость
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