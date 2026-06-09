Начался новый эпидсезон — чем вы рискуете заболеть

В России начался сезонный подъем заболеваемости энтеровирусными инфекциями. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
«В целом заболеваемость острыми кишечными инфекциями находится на среднемноголетнем уровне, что свидетельствует о стабильности ситуации. Однако последние две недели отмечено начало сезонного подъема заболеваемости энтеровирусными инфекциями», — говорится в сообщении ведомства.
Энтеровирусы — это обширная группа высокозаразных кишечных вирусов (включающая вирусы Коксаки, ECHO и полиовирусы), которые поражают слизистые оболочки дыхательных и пищеварительных путей, а также могут распространяться на нервную систему, кожу и мышцы
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что ситуацию нужно строго контролировать, особенно в разгар лета, когда дети находятся в организованных коллективах. При выявлении первого случая заболевания в любом детском учреждении, например в детском саду, летнем оздоровительном лагере или другом, требуется немедленно провести полный комплекс противоэпидемических мероприятий. Также важно вовремя вводить необходимые ограничительные и профилактические меры, чтобы не допустить распространения инфекции.