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Здоровье Какие болезни угрожают в отпуске: предупреждение Роспотребнадзора

Какие болезни угрожают в отпуске: предупреждение Роспотребнадзора

Анна Попова перечислила риски для путешественников

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До поездки лучше позаботиться о прививках | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RUДо поездки лучше позаботиться о прививках | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

До поездки лучше позаботиться о прививках

Источник:

Михаил Огнев / FONTANKA.RU

При поездках в неблагоприятные и эндемичные по инфекциям регионы можно столкнуться с холерой, брюшным тифом, малярией и вирусом Эбола. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на полях Петербургского международного экономического форума.

«Мы наблюдаем очень большое количество случаев холеры в мире, брюшного тифа, других кишечных инфекций, которые передаются через грязные руки, воду, плохо обработанные термические продукты питания. Поэтому необходимо соблюдать правила личной гигиены и употреблять безопасную воду и продукты», — сказала Попова.

Холера — острая кишечная инфекция, которая передается фекально‑оральным путем (чаще через загрязненную воду или пищу) и проявляется обильной водянистой диареей и рвотой, приводящими к быстрому обезвоживанию. При отсутствии своевременного лечения может привести к тяжелым осложнениям и летальному исходу.

Брюшной тиф — острая кишечная инфекция. Она передается преимущественно через загрязненную воду и пищу. Для заболевания характерны лихорадка, общая интоксикация, высыпания на коже, увеличение печени и селезенки. Без лечения возможны кишечное кровотечение, перитонит, а также смерть.

Глава ведомства уточнила, что существует много инфекций, которые передаются комарами. Среди них есть малярия, чикунгунья и другие лихорадки, поэтому необходимо использовать специальные средства защиты от комаров. Небезопасны сегодня также африканские страны, где распространяется лихорадка Эбола. 

Малярия — паразитарная инфекция, передается через укусы комаров и проявляется приступами лихорадки, ознобом, слабостью, анемией и увеличением селезенки и печени. Наиболее опасна тропическая малярия.

Чикунгунья — вирусная инфекция, передается комарами, характеризуется высокой температурой (39–40 °C) и сильной болью в суставах.

Эбола — тяжелая вирусная инфекция, передается через контакт с биологическими жидкостями инфицированных людей или животных. Симптомы включают в себя лихорадку, слабость, рвоту, диарею, кровотечения.

Попова отметила, что при поездке в некоторые страны лучше заранее сделать необходимые прививки. Она посоветовала проверять информацию на сайте Роспотребнадзора и его территориальных органов, а также обращаться на круглосуточную горячую линию ведомства.

«Летом риски преимущественно связаны с острыми кишечными инфекциями. Мы считаем, что мы на отдыхе и с нами ничего не случится. Но это те самые риски, о которых нужно помнить. Не позволять себе расслабиться настолько, чтобы потом заболеть», — подчеркнула Попова в интервью РИА Новости.

Заболеть можно и не выезжая за пределы России. На территории страны водятся насекомые, укус которых приводит к опасным последствиям. О них рассказываем в отдельном материале.

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Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Анна Попова Роспотребнадзор Прививка Комар Риск Туризм
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