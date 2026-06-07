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Здоровье Обгорают быстрее взрослых: ярославский дерматолог рассказала, как защитить детей от солнца

Обгорают быстрее взрослых: ярославский дерматолог рассказала, как защитить детей от солнца

Публикуем советы Екатерины Жаровой

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Сколько солнцезащитных средств нужно ребенку | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUСколько солнцезащитных средств нужно ребенку | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Сколько солнцезащитных средств нужно ребенку

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

Когда-то солнцезащитный крем ассоциировался исключительно с отпуском у моря. Однако в последние годы всё изменилось: SPF-защита стала обязательной и в городе. Специалисты напоминают: солнце воздействует на нас по дороге на работу, во время прогулки и даже в пасмурную погоду. Особого внимания требуют те, кто проводит время на улице больше всего.

«Детям фотозащита также необходима, поскольку детская кожа более чувствительна к ультрафиолетовому повреждению», — предупредила дерматовенеролог и косметолог Екатерина Жарова.

SPF (Sun Protection Factor) — это показатель степени защиты кожи от ультрафиолетовых лучей, вызывающие ожоги и ускоряющие старение кожи.

Специалист в беседе с 76.RU предупредила, что врачи не рекомендуют наносить солнцезащитные средства на ребенка до шести месяцев.

Как защитить кожу ребенка летом

  • детям до шести месяцев лучше избегать прямого солнца, использовать закрытую одежду, головные уборы;

  • после шести месяцев допускается использование детских минеральных SPF-средств;

  • предпочтение отдается физическим фильтрам (оксид цинка, диоксид титана), которые создают на коже защитный «экран», отражающий солнечные лучи;

  • обновлять средство необходимо каждые два-три часа.

Наносить защиту от солнца нужно плотным слоем. Для это нужна примерно одна чайная ложка средства для распределения по лицу и шее.

«После нанесения желательно подождать около 10 минут, чтобы средство успело равномерно распределиться и сформировать защитную пленку. Для контроля равномерности нанесения можно использовать специализированные зеркала с УФ-камерами», — поделилась Екатерина Жарова.

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Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Дерматовенеролог Уход за кожей Солнцезащитный крем Ребенок
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