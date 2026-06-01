Одежда с SPF — маркетинг или нужна всем? Отвечает ярославский врач

Дерматовенеролог рассказала о новом тренде

Почему нельзя долго находиться на солнце

В интернете набирает популярность новый вариант защиты от солнца — одежда с SPF. В основном создатели прибегают к такому материалу в купальных костюмах. Причем, опция не сильно влияет на стоимость: купальник с защитой от ультрафиолета можно взять как за 1000 рублей на маркетплейсе, так и за 10 тысяч в специализированном магазине.

Продавцы обещают полную защиту от вредных лучей солнца. Но врачи относятся к такому варианту скептически. Стоит ли вкладываться в новый гардероб или лучше потратить деньги на хороший солнцезащитный крем — разбираемся с экспертом.

Чрезмерное нахождение на солнце может привести к ожогам, фотостарению (преждевременному старению кожи) и новообразованиям.

Плюсы и минусы SPF-одежды

Своим мнением с редакцией 76.RU поделилась ярославский дерматовенеролог и косметолог Екатерина Жарова.

«Данный вариант неплохо защищает кожу, однако, не исключает применение и косметических средств с фильтрами, поскольку одежда не может покрыть все кожные покровы целиком, на открытые участки все равно придется наносить солнцезащитные средства», — отметила Екатерина Жарова.

Как объяснила эксперт, защита работает из-за особенностей ткани — очень плотное плетение, специализированные пропитки.

Защитить кожу помогает и пигмент ткани — чем ярче предмет, тем меньше через него проходит солнечных лучей. При этом примерно такой же эффект можно получить и от простой повседневной одежды.

Специалист также назвала главный минус — защита постепенно ослабевает. На это влияют регулярное ношение и стирка. В среднем ресурса такой одежды хватает на пару лет.

«Полагаться только на данный метод я бы не советовала», — заключила дерматовенеролог.

Как ухаживать за кожей летом:

  • используйте SPF-средства;

  • регулярно применяйте увлажняющие средства;

  • используйте очищающие гели и лосьоны мягкого действия;

  • не используйте одновременно несколько активных средств в уходе.

Ранее ярославский косметолог рассказала, как бороться с солнечными ожогами и помочь коже восстановиться.

Екатерина Тарыгина
