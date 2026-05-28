НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+8°C

Сейчас в Ярославле
Погода+8°

облачно, без осадков

ощущается как +5

0 м/c,

 738мм 76%
Подробнее
4 Пробки
USD 70,90
EUR 82,72
Афиша на День города
Суд из-за спектакля
Почему сейчас стоит купить квартиру?
Ударят заморозки
Как отметить свадьбу в Ярославле
Радулов в детском клубе
Как будут ходить автобусы в День города
Снесли бывший магазин
Приговор депутату
Здоровье Число дней больничного резко сократят: проект Минздрава

Число дней больничного резко сократят: проект Минздрава

Под ударом оказались те, кто часто болеет

394
Продлить больничный сможет врачебная комиссия | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUПродлить больничный сможет врачебная комиссия | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Продлить больничный сможет врачебная комиссия

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

Пациентам, которых признавали нетрудоспособными четыре и более раз за полгода, будут выдавать больничный всего на три дня. Соответствующий проект приказа подготовил Минздрав.

После открытия такого больничного врач организует врачебную комиссию, которая проведет дополнительные обследования или примет решение о направлении пациента на стационарное лечение. По истечении трех дней больничный могут продлить по решению комиссии либо закрыть.

Новые правила не затронут некоторые категории, уточняет РИА Новости. Исключения составят случаи ухода за больным членом семьи, беременности, получения помощи при социально значимых заболеваниях, при болезнях, требующих заместительной почечной терапии, при карантине, а также все случаи лечения в стационаре.

По данным исследования страхового брокера Mains, треть больничных перерастает в затяжные, то есть длятся более недели. А 25% сотрудников уходят на больничный три и более раз в год, пишет «Газета.Ru».

Максимально в 2026 году можно получить до 6,8 тысячи рублей за каждый день болезни. В 2025 году верхняя планка составляла 5673 рубля в день. Фактический размер выплаты зависит от заработка сотрудника и стажа работы.

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Больничный лист Минздрав Комиссия
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Гость
1 час
до Революции холопы не могли не ходить на работу лечились в церкви или у знахарей смогли повторить блин 😡
Гость
1 час
А у больниц хватит ресурсов и персонала для создания многочисленных комиссий?
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
40 тысяч за 4 дня. Сколько стоит съездить на зимний Байкал и почему бронировать нужно уже сейчас — личный опыт
Евгения Дегтянникова
Автор мнения
Мнение
«Кому он посвящает эти песни?»: почему группа «Комната культуры» так популярна — за ответом мы пошли на концерт
Сабина Сафронова
Мнение
«За одного нашего сотню плохих парней дают»: почему фильм «Грязные деньги» можно смотреть, но нельзя обсуждать
Надежда Губарь
Мнение
Будет вам и Netflix, будет и YouTube. Журналист едва не попался мошенникам — они добрались уже и до телевизоров
Сергей Уланов
журналист НГС
Мнение
«За воровство здесь руки отрубают на самом деле»: бизнесмен закрыл свое дело и поехал работать нефтяником в Афганистан
Анонимный автор
Рекомендуем