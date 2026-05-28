Число дней больничного резко сократят: проект Минздрава

Пациентам, которых признавали нетрудоспособными четыре и более раз за полгода, будут выдавать больничный всего на три дня. Соответствующий проект приказа подготовил Минздрав.

После открытия такого больничного врач организует врачебную комиссию, которая проведет дополнительные обследования или примет решение о направлении пациента на стационарное лечение. По истечении трех дней больничный могут продлить по решению комиссии либо закрыть.

Новые правила не затронут некоторые категории, уточняет РИА Новости. Исключения составят случаи ухода за больным членом семьи, беременности, получения помощи при социально значимых заболеваниях, при болезнях, требующих заместительной почечной терапии, при карантине, а также все случаи лечения в стационаре.

По данным исследования страхового брокера Mains, треть больничных перерастает в затяжные, то есть длятся более недели. А 25% сотрудников уходят на больничный три и более раз в год, пишет «Газета.Ru».